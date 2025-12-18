Mario Picazo, meteorólogo experto, explica cómo afectará a Canarias el nuevo frente atlántico: las lluvias podrían ser persistentes

El frente atlántico que este jueves llega a Galicia se irá desplazando por el Mediterráneo y acabará afectando a Canarias mañana viernes, 19 de diciembre de 2025, según indica el meteorólogo experto Mario Picazo, quien ha explicado en eltiempo.es cómo afectará al Archipiélago, que el pasado fin de semana sufrió los efectos de la borrasca Emilia.
Picazo precisa que esta nueva situación meteorológica adversa dejará precipitaciones el viernes en el sur peninsular así como en Ceuta, Melilla y el archipiélago canario.
Asimismo, detalla que el sábado “también notaremos cómo arrecia el viento y aumenta el oleaje en las costas del noroeste peninsular primero, y en Canarias y otras zonas del Mediterráneo después”.
De cara al domingo, el meteorólogo apunta que “las lluvias se extenderán desde el oeste a amplias zonas del este peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla. Canarias se encontrará ya bajo la influencia de altas presiones, con tiempo más estable.
Esta es la previsión de la Aemet
Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala en su previsión para mañana en las Islas que las precipitaciones serán en general débiles y ocasionales, si bien no descarta que sean “localmente moderadas y persistentes en las medianías y zonas de cumbres más expuestas“.
La Aemet prevé intervalos nubosos en el resto del Archipiélago, sin descartar lluvias especialmente en Tenerife y las islas más orientales.
Respecto las temperaturas, los modelos señalan ligeros descensos de las mínimas en zonas de interior y ligeros ascensos de las máximas en medianías orientadas al norte.