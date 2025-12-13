Los perros que velan por nuestra seguridad: así trabaja el Grupo de Guías Caninos de la Policía Canaria

Desde su puesta en marcha en 2024, el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria ha experimentado un crecimiento sostenido que va más allá del simple aumento de perros y guías. La sección ha reforzado sus instalaciones, ha incorporado vehículos adaptados específicamente para el traslado de los canes y ha profundizado en la especialización operativa. Todo ello ha sido posible, según destacan, gracias a la implicación de la Jefatura y del equipo humano que la integra.
Ese crecimiento ha sido tangible. Hoy, la unidad cuenta con doce perros en activo acompañados por ocho guías caninos, que dedican cada día a perfeccionar esa relación que, más que técnica, es un vínculo. Aunque la mayoría de los agentes de cuatro patas pertenecen a la raza pastor belga malinois, escogida por su inteligencia, seguridad y predisposición al juego —cualidades esenciales para el trabajo policial—, también forman parte del equipo una labradora, una cocker spaniel y un pastor holandés, ampliando la versatilidad operativa del grupo.
Entrenamiento diario y un aprendizaje constante
La base del trabajo de la unidad es el entrenamiento diario, un ritual que combina disciplina y juego. Cada perro desarrolla ejercicios específicos en función de su modalidad —ya sea detección de drogas, búsqueda de billetes o labores de seguridad— y de su nivel de madurez operativa. El juguete favorito, la comida o la voz del guía se convierten en estímulos que dirigen su sentido del olfato y su atención hacia una misión concreta.
La formación de estos agentes caninos requiere entre seis meses y un año, especialmente en la búsqueda de sustancias estupefacientes. Pero la carrera nunca termina: los animales continúan entrenándose durante toda su vida de servicio para mantener la precisión que los caracteriza.
Los guías, por su parte, reciben formación especializada para entender cada gesto del perro, reforzar las asociaciones olor–sustancia y perfeccionar técnicas de búsqueda. Pero también fomentan el vínculo con su compañero animal, entendiendo su comportamiento y necesidades.
Un agente más: relación, convivencia y protección legal
La relación entre guía y perro va más allá de lo operativo. Los agentes de cuatro patas viven con sus compañeros humanos, se integran en sus familias y comparten con ellos tanto el trabajo como el descanso. Cuando se jubilan, continúan en ese hogar que ya es suyo. No es un gesto romántico, sino una consecuencia lógica del vínculo que se construye día a día en los entrenamientos, en la calle y en los momentos de calma.
Los canes son cedidos al Cuerpo General de la Policía Canaria por los propios guías y cuentan con un Número de Identificación Profesional que los reconoce como agentes de la autoridad, lo que refuerza su protección legal y subraya el valor de su labor en la vía pública.
Bienestar animal y servicio: un equilibrio fundamental
El cuidado de estos agentes especiales incluye las atenciones veterinarias obligatorias —vacunas, desparasitaciones y revisiones periódicas— y un entorno adaptado a sus necesidades. Los vehículos oficiales disponen de ventilación continua incluso cuando permanecen estacionados, y en las comisarías cuentan con zonas de descanso techadas, preparadas para protegerlos del calor, la lluvia o el viento. Este equilibrio entre bienestar y operatividad es esencial: un perro sano, cómodo y estimulado es también un perro preciso y efectivo en el servicio.
Una herramienta para proteger a la ciudadanía
El papel de la unidad canina es clave en el día a día del cuerpo autonómico. La mayor parte de sus perros está especializada en la detección de drogas, pero su trabajo abarca también la búsqueda de dinero de curso legal o la asistencia en tareas de seguridad. Su labor, subrayan desde la Unidad Canina, parte siempre del juego y del vínculo con el guía, transformando estas dinámicas en una herramienta que ayuda a prevenir delitos y a reforzar la seguridad ciudadana.