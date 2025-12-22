La Guardia Civil localiza y auxilia a una señora de 85 años desaparecida en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Icod de los Vinos localizaron a una mujer de 85 años que había desaparecido durante una mañana en el municipio de La Guancha y que podría estar desorientada, según habían advertido sus familiares.
Tras recibir el aviso, los agentes activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarla de inmediato, especialmente teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas adversas que había en esos momentos, así como la complejidad del terreno.
La búsqueda, según ha informado este lunes la Guardia Civil, se centró en el barrio del Pinalete, donde se organizaron batidas por senderos y zonas de monte con la colaboración de familiares y vecinos.
Finalmente, la mujer fue localizada en una zona boscosa, “empapada por las fuertes lluvias”, con síntomas de hipotermia y desorientación, por lo que los agentes procedieron a auxiliarla y evacuarla hasta un punto seguro, siendo posteriormente trasladada al Hospital del Norte para su atención médica.