Hallan muerto al famoso tiktoker Tucker Genal en el interior de su casa

El tiktoker e influencer Tucker Genal ha fallecido a los 31 años. El joven fue hallado sin vida en su vivienda de Los Ángeles (California), donde, según ha trascendido, murió por ahorcamiento. Su muerte se conoció días después de que él mismo compartiera en redes sociales un vídeo en el que hacía balance de los últimos meses de su vida.
La noticia fue comunicada públicamente por sus hermanos, Connor y Carson, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotografías familiares. En el texto, expresan el profundo dolor por la pérdida y recuerdan el fuerte vínculo que les unía. “Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor”, escriben, al tiempo que destacan la admiración que siempre sintieron por él y el impacto que tuvo en sus vidas, asegurando que su recuerdo los acompañará siempre.
Las imágenes que acompañan el mensaje difundido por la familia muestran distintos momentos compartidos por los hermanos a lo largo de los años, desde la niñez hasta etapas más recientes, reflejando la estrecha unión que mantenían. En el texto que acompaña a las fotografías, se despiden de Tucker Genal con unas palabras cargadas de emoción: “Te queremos y te echaremos de menos para siempre”.
También uno de sus amigos más cercanos, Sean Schutt, habitual en sus vídeos, quiso rendirle homenaje públicamente. En su mensaje recordó el apoyo que recibió de Tucker en una etapa complicada de su vida, especialmente tras mudarse a Los Ángeles. “Me dio una forma completamente distinta de ver la vida”, explicó, antes de definirlo como una persona generosa, atenta y siempre dispuesta a cuidar de los demás. “No sé dónde estaría sin él”, añadió.
Tucker Genal era conocido por su estilo cercano y su humor natural, lo que le permitió reunir más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y alrededor de 340.000 en Instagram. Su última publicación, compartida pocos días antes de su fallecimiento, llamó especialmente la atención por su tono melancólico: una serie de imágenes suyas correspondientes a cada mes del último año, cerrada con una fotografía en blanco y negro que muchos usuarios han interpretado como una posible despedida.
El Instituto Forense del condado de Los Ángeles ha confirmado que la causa de la muerte fue un suicidio. La familia ha pedido privacidad y respeto mientras afronta un momento de profundo dolor y comienza a adaptarse a la vida sin él.