Las heladas llegan a Canarias: esta es la previsión completa de la Aemet

La previsión meteorológica en Canarias para este domingo indica que habrá cielos poco nubosos, acompañados de calima ligera, que tenderá a ser más significativa en medianías, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios en Canarias, pudiendo darse heladas débiles en cotas altas de las cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará, en general, flojo del sureste, que tenderá a ser más intenso en costas del sur durante las horas centrales.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes medias y altas, si bien por la tarde se esperan cielos poco nubosos. Además, se prevé la compañía de calima ligera, que irá remitiendo.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Gran Canaria y los 16 grados de mínima en la isla de Lanzarote.
El viento soplará en general flojo del sureste, y podrá ser más intenso en costas noreste y suroeste durante las horas centrales.