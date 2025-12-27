Un humedal artificial para la conservación de la biodiversidad en Fasnia

El Cabildo de Tenerife y Fundación Moeve han iniciado la creación de un nuevo humedal artificial en el Centro Ambiental Los Eres, ubicado en el municipio de Fasnia. Una iniciativa que refuerza el compromiso de ambas entidades con la conservación de la biodiversidad de la Isla, la divulgación ambiental y la adaptación al cambio climático, destacaron.
El lugar donde se está creando el nuevo hábitat para la avifauna fue visitado ayer por la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, la responsable de Fundación Moeve en Canarias, Belén Machado, y el director insular de Medio Natural, Pedro Millán.
La creación de este humedal va más allá de una acción ambiental, pues busca, asimismo, poner en valor ante la ciudadanía el valor ecológico de estos ecosistemas, fundamentales para el equilibrio hidrológico y la supervivencia de numerosas especies, especialmente aves esteparias, migratorias y divagantes.
El proyecto, que nace con carácter experimental, analizará la respuesta de la avifauna, con la finalidad de valorar, en función de los resultados obtenidos, la ampliación futura de la lámina de agua y de las condiciones del espacio. Se busca que se convierta en una herramienta de conocimiento y sensibilización que permita a la población comprender la importancia de los humedales insulares y su papel ante la conservación de la biodiversidad.
El proyecto contempla también la revegetación del entorno con flora autóctona del piso basal y termófilo, contribuyendo a la restauración del ecosistema original, así como la adecuación de espacios divulgativos y de sensibilización dirigidos a escolares, colectivos sociales y público general.
Este humedal del Centro Ambiental Los Eres tendrá, por tanto, una clara vocación social y educativa, promoviendo programas de educación ambiental y voluntariado que fomenten la participación activa de la comunidad en la conservación de los ecosistemas acuáticos insulares. Además, estas actividades contribuirán al bienestar físico y emocional de las personas participantes, favoreciendo la interacción social y el contacto directo con la naturaleza.
La consejera insular de Medio Natural destacó que “la creación de este humedal artificial en el Centro Ambiental Los Eres supone un paso importante en la estrategia del Cabildo para proteger la biodiversidad insular y avanzar en la adaptación al cambio climático. Se trata de un proyecto innovador que nos permitirá generar conocimiento científico, favorecer la conservación de la avifauna y, al mismo tiempo, acercar a la ciudadanía el valor de los humedales como ecosistemas esenciales”.
La responsable de Fundación Moeve en Canarias valoró que “este proyecto refleja nuestra apuesta por iniciativas innovadoras en favor de la biodiversidad, combinando conservación, investigación, divulgación ambiental y participación social. El humedal de Los Eres se va a convertir en hábitat de muchas aves y en un laboratorio para generar conocimiento y sensibilizar a la ciudadanía, demostrando una vez más que la colaboración público-privada es clave para avanzar en la protección del medio natural”.
Para el director insular de Medio Natural, “iniciativas como esta demuestran que es posible compatibilizar conservación, investigación y educación ambiental, reforzando el compromiso de Tenerife con la sostenibilidad y la protección de su patrimonio natural”.