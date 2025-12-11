Impactantes imágenes sobre el estado del ‘hotel okupa’ de Adeje tras el desalojo

El hotel Grand Callao, en Callao Salvaje (Adeje), quedó este miércoles completamente desalojado tras diez meses de ocupación ilegal que han supuesto una “auténtica pesadilla” para la familia propietaria y para los vecinos de la zona. Las imágenes difundidas por el perfil Ratatour en Instagram muestran un escenario de abandono extremo, con un nivel de deterioro que ha generado una fuerte conmoción entre los usuarios.
En los vídeos se aprecia gran cantidad de basura, paredes destrozadas, mobiliario arrancado, grafitis, colchones inutilizados y objetos calcinados. También puede verse excrementos humanos y restos esparcidos por distintas estancias, lo que evidencia las condiciones insalubres en las que quedó el complejo. Una de las instantáneas más impactantes corresponde a una habitación completamente quemada, signo de que durante la okupación se produjeron episodios de riesgo y comportamientos peligrosos que agravaron aún más el estado del inmueble.
Todo ello refleja el completo destrozo sufrido por este hotel de cuatro estrellas, cerrado desde la pandemia, que terminó convertido en un foco de delincuencia desde que, el pasado febrero, alrededor de medio centenar de personas irrumpiera en el recinto y lo ocupara ilegalmente aprovechando su inactividad.
La intervención de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife fue determinante para poner fin a la situación: hace un mes fijó el 10 de diciembre de 2025 como fecha límite para abandonar el establecimiento. Para garantizar el cumplimiento del mandato, ayer se desplegó un amplio operativo policial dirigido por la Guardia Civil, en el que participaron también agentes de la Policía Nacional, Policía Canaria, Policía Local de Adeje y efectivos de la Gendarmería rumana, presentes en la Isla gracias a acuerdos de cooperación.
Aunque la okupación ya ha finalizado, ahora comienza una etapa en la que será necesario evaluar los daños, recuperar la seguridad en el entorno y determinar cuál será el futuro del inmueble. Las imágenes compartidas, que muestran un estado de abandono y suciedad difícil de asumir, han reavivado el debate sobre la okupación en Canarias y la necesidad de actuar con mayor rapidez en casos similares.