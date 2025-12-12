Nueva imprudencia en la costa canaria en plena alerta máxima por temporal

Un vídeo grabado en el Porís de Candelaria, en el municipio de Tijarafe (La Palma), y difundido en redes sociales por Meteo Canaria “Komando Atis Tirma”, muestra una situación de riesgo en el litoral en un momento en el que Canarias se encuentra en alerta máxima por temporal marítimo y riesgo de inundaciones costeras.
Las imágenes, de autor desconocido, han sido publicadas mientras permanecen activas varias alertas meteorológicas en el Archipiélago.
En la grabación se observa a una persona en un charco del litoral, cuando una ola entra con fuerza, lo arrastra hacia abajo y le dificulta mantenerse a flote y salir por sus propios medios.
El vídeo no permite conocer el desenlace del episodio, ni si fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia.
La difusión de estas imágenes coincide con un empeoramiento significativo del estado del mar, con previsiones de oleaje muy adverso, y se produce tras varios incidentes recientes en la costa relacionados con golpes de mar, algunos de ellos con resultado mortal.
Alerta máxima por oleaje e inundaciones
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado este viernes, 12 de diciembre, la alerta máxima por riesgo de inundaciones costeras y ha elevado a alerta máxima la situación por fenómenos costeros.
El aviso por inundaciones costeras está vigente desde las 18:00 horas y afecta a toda la comunidad autónoma, con especial atención a los periodos próximos a las pleamares, entre dos y tres horas antes y después.
Los horarios previstos son:
- Sábado: entre las 07:55 y 08:40 horas, y entre las 20:40 y 21:20 horas.
- Domingo: entre las 09:00 y 09:40 horas, y entre las 21:40 y 22:15 horas.
Según la información oficial, el mal estado del mar, combinado con viento fuerte de componente norte, puede provocar inundaciones costeras puntuales por saltos de oleaje en zonas de baño, paseos marítimos y carreteras cercanas a la línea de costa, especialmente en las horas de pleamar.
En cuanto al oleaje, se espera una altura significativa de mar combinada de entre 5 y 7 metros en las costas norte, este y oeste de las Islas de mayor relieve, así como en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. En el resto de la costa, las olas podrían situarse entre 2,5 y 4 metros.
Los datos técnicos advierten de que un 10% de las olas podría alcanzar entre 6 y 9 metros, y que de forma puntual algunas podrían situarse entre los 8 y 12 metros, incrementando el riesgo en zonas expuestas.
Rescates por golpes de mar
La difusión del vídeo coincide con varios incidentes recientes en la costa canaria relacionados con el fuerte oleaje.
El 8 de diciembre, una mujer que había sido hospitalizada el día anterior, domingo, tras un golpe de mar en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes (Tenerife), falleció, elevando a cuatro las víctimas mortales de ese suceso, en el que continúa desaparecida una persona.
El 9 de diciembre, un hombre de 27 años, de nacionalidad italiana, falleció tras una caída al mar en Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote) cuando pescaba, mientras otro resultó herido de carácter moderado.
Ese mismo día, un hombre fue rescatado del mar en Zoco Negro, en la Playa de Arinaga (Gran Canaria), con contusiones moderadas, tras la intervención de los servicios de emergencia.