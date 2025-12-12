‘La bala’ se presenta en la V Muestra de Cine Español

La V Muestra de Cine Español de Tenerife brinda este viernes en La Laguna otra oportunidad de encontrarse con Carlos Iglesias y su cine, tras la apertura del jueves con Un franco, 14 pesetas (2017), su debut como director. Multicines Tenerife exhibe (19.00 horas) La bala, su nuevo film, un thriller emocional basado en hechos reales -que escribe, dirige y protagoniza- que aborda la memoria histórica desde una perspectiva íntima. También habrá un coloquio con Iglesias y la actriz Eloísa Vargas, quien integra el reparto del film.
Organizada por la Asociación Cultural Charlas de Cine junto a la Universidad de La Laguna (ULL) y ALDA Producciones, la muestra, de acceso gratuito hasta completar el aforo, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento lagunero, a través de su Concejalía de Cultura, y el Gobierno regional, con el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Canary Islands Film, y se inscribe en el programa Por la libertad, España después de 1975, de la ULL.
AGENDA
La programación continúa mañana sábado con Los años bárbaros (1998) de Fernando Colomo, seguido de una charla con el director (12.30 horas), y el cortometraje La paciente desconocida de Freud (2025), de Antonia San Juan, y Las delicias del jardín (2025), también con Colomo (19.00). La muestra se despide el domingo (19.00) con la proyección del cortometraje Las cosas queridas (2022), de Pablo Vilas, y la película Lugares comunes (2002), con Mercedes Sampietro, invitada de honor de la muestra, en un coloquio.