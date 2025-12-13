La Guía Michelin introduce una nueva distinción en el mundo del vino

Desde hace 125 años, la Guía Michelin reconoce los lugares y los talentos que encarnan la excelencia en gastronomía y hostelería, con las estrellas creadas en 1926 y las llaves lanzadas en 2024. Esta experiencia en selección se extiende ahora de forma natural al vino, referencia clave de la experiencia gastronómica. La Guía Michelin lleva tiempo destacando las cartas de vinos excepcionales y a los sumilleres, en particular a través del pictograma “vino” creado en 2004 para distinguir maridajes de alta calidad.
Nuevo reconocimiento a las bodegas de diferentes regiones del mundo
En 2019 se incorporó el Premio Michelin de Sumillería para reconocer a los profesionales cuyo talento permite mejorar la experiencia de los comensales gracias a una selección del vino y un servicio ejemplares. La Uva Michelin, nueva distinción de la Guía, destacará a partir de ahora las bodegas de diferentes regiones del mundo, evaluando su excelencia global según cinco criterios universales, aplicados de manera uniforme. Esta nueva referencia fue presentada por Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin.
Una, Dos y Tres Uvas, los nuevos premios vinícolas de la guía francesa
La guía ofrece ahora a los amantes del vino una referencia fiable: 1, 2 o 3 Uvas y, además, una selección de dominios recomendados. Tres Uvas: productores excepcionales; Dos Uvas, productores de excelencia; Una Uva; productores de gran calidad que elaboran vinos con carácter y estilo, especialmente logrados en las mejores añadas.
Y recomendado, para productores de confianza y constancia
Cierra Shibui, el japonés que iba a jugar en una liga superior
El restaurante Shibui, que llegó a Santa Cruz de Tenerife, de la mano del chef David Arauz y el empresario canario Marcos Werth, ha cerrado sus puertas. Shibui abrió en enero de 2024, en el mismo local donde estuvo el Kazan, en la plaza Milicias de Garachico, 2 de la capital tinerfeña, que logró una estrella Michelin. Arauz es un viejo conocido de Tenerife, donde consiguió una estrella en el Abama Kabuki, en Guía de Isora, y luego abrió Zuara en Madrid, también distinguido por la guía francesa, y que ahora busca nueva ubicación.
Una propuesta gastronómica que no encajó con los gustos de la capital tinerfeña
El proyecto gastronómico de Shibui, que también contaba con el sumiller Álvaro Prieto, comenzó fuerte de público y desde el primer momento se evidenció las ganas de jugar en una liga superior de la restauración japonesa en la capital tinerfeña apostando por el género de primera calidad. La propuesta no ha llegado a encajar con los gustos de la ciudad que sin embargo apuesta por la comida japonesa como se aprecia por la cantidad de restaurantes abiertos que hay de tipo oriental. ¿O quizás no están dispuestos a pagar esos precios?
La guindilla
Se disparan los precios de los dulces
Según un estudio de Facua-Consumidores en Acción, el precio de los dulces navideños se ha incrementado de media un 15,4% en las grandes cadenas de distribución el último año, con importantes picos de subida de hasta el 65,3% en el inicio de la Navidad. Este estudio está basado tras analizar la evolución de 185 precios de bombones, turrones, mantecados y polvorones en diferentes supermercados de grandes cadenas, según informa Efe. La asociación recuerda que ya el año pasado hubo cambios de formatos, poner menos cantidad en el paquete, y subida de precios. Así que habrá que fijarse más en los precios.