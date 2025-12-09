Desde 68 a 240 euros: los precios de los restaurantes Michelin de Tenerife

Tenerife ha batido un nuevo récord al lograr nada más y nada menos que once estrellas en restaurantes Michelin en nueve restaurantes. Esto es un motivo de celebración y más aún cuando hace años que no se apostaba, ni de lejos, con tantas distinciones en una isla. Pero todo esto ha costado un gran trabajo por parte de los chefs y los profesionales para lograr estos éxitos de la restauración, que sin duda, contribuyen a mejorar nuestro PIB.
En muchas ocasiones el ciudadano de a pie tiene la imagen de que en los restaurantes laureados por la Michelin se comen pocas cantidades y además son caros. Sin embargo, la realidad es bien distinta: para nada se sale con hambre y sobre los precios, algo tan relativo, hay que decir, sin que sirva de consuelo, que fuera de las islas son bastante más caros.
Para hacernos una idea, y que nadie se asuste, ante de acudir a un estrella Michelin lo mejor es consultar la web donde prácticamente todos tienen colocadas sus tarifas.
Restaurantes Michelin para todos los gustos
La lista la podemos empezar con los dos estrellas Michelin de Tenerife. Uno de ellos es el M.B (Martín Bersategui) dirigido por Erlantz Gorostiza, en el The Ritz Carlton Tenerife (Abama) en Guía de Isora, con un menú corto y otro más largo: 180 y 240 euros respectivamente. El maridaje es de 180 euros y hay otro de 400 euros.
En El Rincón de Juan Carlos, de los hermanos Juan Carlos y Jonathan Padrón, en el Royal Hideaway Corales (Costa Adeje), el menú degustación completo es de 170 euros, el maridaje comprende seis copas, 90 euros; ocho copas, 115 euros y 12 copas, 195 euros.
En cuanto a los restaurantes con una estrella Michelin hay siete. Comenzamos por los dos ubicados en el Royal Hideaway Corales. El San Hô, de Adrián Bosch, cuenta con el menú Esencia, de 130 euros, y el más largo, San Hô, de 150 euros.
El otro es el italiano Il Bocconcino, de Niki Pavanelli, también con dos menús, el Identidad, de 110 euros y el que da nombre al restaurante de 130 euros.
También en Costa Adeje está Haydée by Víctor Suárez, del chef del mismo nombre, abierto en el hotel Gran Tacande, con dos menús: El Atlántico, de 130 euros, y el Raíces de 165 euros.
Muy cerca de este hotel oficia Jesús Camacho, en Donaire, en el hotel GF Victoria, que divide su oferta en el Donaire, de 110 euros y el Victoria de 135 euros.
Otro en Costa Adeje, es el NUB, en gran hotel Bahía del Duque, de los chefs Fer Fuentes-Cárdenas y Andrea Bernardi, quienes mantienen una propuesta vegetariana, Waywen, de 165 euros, y la completa, Novatore, de 165 euros también.
En el municipio de Arona nos encontramos con el Taste 1973, del hotel Villa Cortés, donde oficia Diego Schattenhofer, con una propuesta denominada Roque Guincho, de 135 euros, y otra Arona Hío, de 160 euros.
Por último, está El taller de Seve Díaz, del chef del mismo nombre, en Puerto de la Cruz, con un menú sorpresa de 68 euros y otro más largo de 96 euros. Este restaurante ha sido el último en lograr la prestigiosa estrella.
Los precios llevan siempre una carga polémica. Así que conviene citar a Ferran Adrià quien ve que se pagan cifras elitistas para ver la final de la Champions League pero consideran un escándalo abonar 300 euros en un estrella Michelin.