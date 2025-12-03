Lola Lolita desvela el episodio machista que sufrió nada más aterrizar en Canarias: “Esto es acoso, es asqueroso”

La reconocida influencer Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más seguidas de España, ha denunciado esta semana públicamente, a través de TikTok, que fue grabada sin su consentimiento durante un vuelo a Gran Canaria y que las imágenes fueron posteriormente difundidas en redes sociales sin que ella lo supiera.
En un vídeo que se ha viralizado en pocas horas, la tiktoker relata que el incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando un pasajero la despertó en pleno vuelo para pedirle una foto. “Siempre digo que sí a todo el mundo”, explica. Sin embargo, según relata, fue al aterrizar cuando comenzó la situación que la ha llevado a alzar la voz.
Lola cuenta que otro “tío” la grabó a escondidas mientras se burlaba de ella. “No me pidió permiso, me estaba grabando sin avisar”, afirma. A los 10 segundos, asegura que un segundo individuo, amigo del primero, hizo lo mismo. “Y encima luego lo publicas”, añade la joven.
“Eso es acoso”
Visiblemente molesta, Lola Lolita califica lo ocurrido como un episodio de humillación pública, apuntando que incluso uno de estos hombres le habría hecho gestos obscenos con la mano. “Eso es acoso. Es asqueroso. ¿Crees que se atreverían a hacérselo a un chico?”, plantea en el vídeo, donde denuncia que este tipo de conductas se aprovechan del shock del momento para ridiculizar a las mujeres.
Asegura que, aunque en una de las grabaciones aparece sonriendo, lo hizo sin procesar lo que estaba ocurriendo: “Me quedé en shock. Ni siquiera sabía cómo reaccionar”.
Crítica a la reacción de otras mujeres
Uno de los puntos que más destaca en su mensaje es la reacción de parte del público. La influencer lamenta que algunas mujeres en redes sociales hayan restado importancia a lo ocurrido o incluso celebrado la actitud de quienes la grabaron.
“No lo entiendo. Eso no es respeto”, afirma. “Mañana le puede pasar a tu hermana, a tu madre o a tu amiga”.
Llamamiento a denunciar estas situaciones
La creadora anima a quienes hayan vivido experiencias similares a denunciar estos comportamientos, ya sea públicamente o a través de los canales correspondientes. “Por favor, detengan ya la humillación y la burla hacia las mujeres en público”, pide.
Lola Lolita concluye su mensaje reclamando más responsabilidad social: “Tengamos un poco de cabeza y conciencia”.
@lolalolita
Espero que cuando tome acciones legales, también os haga gracia♬ sonido original – Lola Lolita🌸