Más de 420 taxistas de Santa Cruz bloquean la ciudad y anuncian más protestas

Más de 420 taxis secundaron ayer la manifestación convocada por la asociación Élite, mayoritaria en la Mesa del Taxi, en señal de rechazo a la gestión del Ayuntamiento capitalino, que, a juicio de los convocantes, “solo ha mermado derechos laborales de los taxistas con engaños y manipulaciones lideradas por la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, a quien exigimos su cese inmediato”, según indicó el presidente de Élite Taxi, Miguel Ojeda.
La marcha, que se desarrolló de 10.00 a 13.00 horas en el entorno de la plaza de España, logró paralizar el tráfico en las principales calles del centro de la ciudad, una reivindicación aderezada con pitadas, al inicio y al final de la jornada, “para no molestar durante este tiempo a transeúntes ni trabajadores de la zona con el ruido”, apuntó Ojeda.
Los taxistas dibujaron con sus vehículos una gran hilera blanca que bloqueó la calle Bravo Murillo, el lago de la plaza de España, la Alameda del Duque de Santa Elena, parte de la avenida Marítima y el exterior del Cabildo. Una acción reivindicativa que fue calificada de “rotundo éxito” por el presidente de Élite, quien, además, anunció nuevas protestas para los próximos días 19 de diciembre y 2 de enero.
“No vamos a suspender ninguna de las manifestaciones convocadas, de las cuales ya están presentados los preavisos en la Subdelegación del Gobierno, le pese a quien le pese, y haya o no haya diálogo con el Ayuntamiento. El alcalde, José Manuel Bermúdez, tiene mi teléfono y hasta ahora ni me ha llamado para acercar posturas”, añadió Ojeda.
Por ello, dijo, “los taxistas volveremos a la lucha, aunque esta vez será en Tres de Mayo. Protestas que se llevarán a cabo de 18.00 a 21.00 horas, desde la rotonda frente a El Corte Inglés hasta el hotel Atlántida, en una marcha lenta que discurrirá por las vías en sentido ascendente y descendente”.
Tuk tuk
Ojeda insistió en que “no queremos diálogo sino soluciones a las reivindicaciones del colectivo, hacia quien este Ayuntamiento y, en concreto la edil de Movilidad, solo ha demostrado una falta de conocimiento del sector para su gestión, permitiendo, entre otras, la competencia desleal de los tuk tuk, que desde el pasado agosto venimos denunciando. Mientras se nos decía que no se iba a permitir esta actividad, en cambio vemos cómo están operando, recogiendo turistas y paseándolos por la capital, con total impunidad. Esto es un engaño”.
Asimismo, subrayó que “no podemos estar a expensas de decisiones arbitrarias que dañan al sector, unas actuaciones que se han agravado con un carril bici que ha suprimido paradas necesarias o con la guagua turística como competencia directa. A todo ello, se suma un rescate que no se actualiza, la inexistente ayuda al sector, o retrasos como los de la app del taxi, además de la subvención de cámaras o los pagos a taxis adaptados a personas con movilidad reducida (PMR)”. Además, el Gobierno “lleva casi tres años sin actualizar la tarifa 3 y hace perder poder adquisitivo a los taxistas”.