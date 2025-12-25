Sanidad insta a usar la mascarilla para frenar los contagios de gripe en Canarias

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha instado a todas aquellas personas que presenten síntomas gripales a que usen una mascarilla quirúrgica para prevenir la transmisión de la enfermedad y reducir el riesgo de contagio sobre todo a la población más vulnerable.
Así, teniendo en cuenta que se trata de fechas de reencuentros familiares, el Ejecutivo ha recordado a aquellas personas que presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión y secreción nasal, entre otros, que es recomendable el uso de mascarilla para evitar la transmisión del virus.
En caso de tener síntomas gripales, además del uso de la mascarilla, se recomienda incrementar la ventilación de las estancias, realizar higiene de manos con frecuencia, sobre todo tras sonarse la nariz o toser, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con el brazo o con un pañuelo de papel, utilizar pañuelos desechables, tirándolos tras cada uso, evitar el contacto muy cercano con personas vulnerables y no compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
De igual modo, también se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica a todas las personas, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en ámbitos vulnerables de centros sanitarios como las salas de tratamientos quimioterápicos, unidades de trasplante, sala de urgencias y UCIs.
La campaña de vacunación estacional contra la gripe se ha incrementado un 14,94 por ciento con respecto al mismo periodo de 2024, según los datos de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS).
En total se ha vacunado a 246.194 personas, de las cuales 11.612 dosis han sido suministradas en la última semana, lo que supone un incremento del 40,5 por ciento con respecto a la misma semana del año 2024.
INCIDENCIA DE LA GRIPE EN CANARIAS
Según el informe de vigilancia de infección respiratoria aguda (IRA) en Canarias elaborado por la Dirección General de Salud Pública del SCS correspondiente a la semana del 8 al 14de diciembre, publicado el pasado viernes, la tasa de incidencia de la gripe es de 151,4 casos por 100.000 habitantes, lo que sitúa a Canarias en escenario 1, de riesgo moderado.
Si bien, los datos indican que estamos en un período de ascenso cercano al escenario 2 por lo que es importante que tanto el sistema sanitario como la población tome medidas de protección simples pero efectivas como es el uso de la mascarilla cuando se tiene síntomas gripales.