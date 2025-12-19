Mercadona recupera su producto estrella para esta Navidad pero “solo hasta agotar existencias”

Mercadona vuelve a reforzar su propuesta navideña con una selección especial de productos de charcutería pensada para estas fechas, en la que combina referencias que ya triunfaron en campañas anteriores con nuevas incorporaciones que ya están disponibles en sus supermercados de España.
La cadena valenciana recupera clásicos muy demandados por los clientes, como los bocaditos de papaya; la tabla de delicias de queso rellenos de mermelada —que incluye caprichos de pimiento asado, bocaditos de crocanti y bocaditos con topping de piña— o los caprichos de manzana, elaborados con leche de vaca y cabra y rellenos de confitura de esta fruta.
Junto a estos productos, Mercadona introduce varias novedades para completar la oferta navideña. Entre ellas destacan la crema de queso brie con trufa, pensada para untar en tostadas, pan o picos; el chorizo y el salchichón ibérico; el paté ibérico con trufa, de sabor intenso y textura cremosa; el paté de Oporto, con un perfil suave y notas dulces y afrutadas del vino; la mousse de pato a la pimienta verde, ligera y fácil de untar; y una tabla de patés de pato con cinco variedades diferentes.
La campaña se completa con nuevas propuestas en quesos, ya a la venta en las tiendas de la compañía y habituales en las mesas navideñas. Sobresale el queso curado con jalapeño, elaborado con leche pasteurizada de oveja y jalapeño verde, disponible en la mayoría de supermercados. En el caso de Canarias, Mercadona ofrece como alternativa un queso curado con mojo picón, también elaborado con leche pasteurizada de oveja.