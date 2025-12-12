Montse Román, jefa de Protección Civil en Canarias, advierte del impacto de la borrasca Emilia: “Será intensa, con muchos peligros”

La jefa del servicio de Protección Civil y Atención de Urgencias del Gobierno de Canarias, Montse Román, ha advertido este viernes en Televisión Canaria del alto impacto del episodio meteorológico asociado a la borrasca Emilia, especialmente en las zonas costeras del Archipiélago.
Todo ello en un contexto marcado por la alerta máxima por fenómenos costeros y la activación simultánea de alertas por lluvia, viento, riesgo de inundaciones y nevadas, así como la prealerta por tormentas.
Según ha explicado Román, el episodio de fenómenos costeros tendrá una incidencia destacada en la costa norte y oeste de las Islas, donde se prevé oleaje de hasta 7 metros en el norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y de hasta 6 metros en Lanzarote y Fuerteventura.
Este escenario, indicó, se ve agravado por la combinación de viento y lluvias, lo que intensifica sus efectos.
Desde Protección Civil se alerta de la posibilidad de inundaciones en el frente costero, también vinculada a la presencia de personas en zonas de paseo, miradores o espacios cercanos expuestos al oleaje, donde pueden producirse arrastres por golpes de mar, incluso mientras se observan las condiciones del océano o se toman fotografías.
Román ha subrayado que la situación es especialmente compleja en las áreas costeras, ya que, en caso de accidente, las labores de rescate podrían verse seriamente condicionadas. En este sentido, ha explicado que aunque los medios aéreos intentarán intervenir, las condiciones meteorológicas pueden retrasar las operaciones, hasta el punto de que el tiempo de rescate de una persona en el mar podría llegar a triplicarse.
La responsable de Protección Civil ha señalado que la combinación de viento, lluvias y tormentas supone un factor de riesgo añadido, ya que condiciona la operatividad de los servicios de emergencia y puede dificultar o impedir determinadas intervenciones.
Impacto “significativo” de la borrasca este sábado
En relación con el viento, Montse Román ha indicado que afectará a todos los niveles, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, y con la posibilidad de superar los 100 km/h de forma puntual.
Estas condiciones se mantendrán durante todo el sábado, con un “impacto significativo” en el territorio.
Ante este escenario, ha desaconsejado la realización de actividades al aire libre, debido al riesgo de desprendimientos, así como a la caída de ramas o árboles.
En cuanto a la nieve, ha recordado que se ha procedido a la restricción de accesos a las cumbres, en el marco de la alerta por nevadas.
Román ha definido este episodio como “corto en duración, pero muy intenso, con múltiples riesgos que se retroalimentan entre sí”, y ha reiterado la recomendación de no acudir al frente marítimo, respetar las prohibiciones de acceso y evitar zonas peligrosas, especialmente en las caras norte y oeste de las Islas.