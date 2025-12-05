Muere Frank Gehry, la mente brillante detrás de algunas de las obras icónicas del mundo

Frank Gehry, uno de los nombres más influyentes de la arquitectura mundial, ha fallecido este viernes a los 96 años en su residencia de Santa Monica (California), según confirmó su jefa de gabinete al New York Times.
Nacido en Toronto en 1929, llegó a Estados Unidos en su juventud y desarrolló allí toda su trayectoria profesional. Formado en Arquitectura en la Universidad del Sur de California y posteriormente en Urbanismo en Harvard, adoptó el nombre con el que sería conocido tras finalizar sus estudios en 1954.
Tras trabajar en varios estudios y pasar un año en París, abrió su propio despacho en Santa Monica, donde comenzó a perfilar el estilo que lo convertiría en un referente del deconstructivismo. Para Gehry, el edificio debía funcionar como una obra artística total, una idea que plasmó desde sus primeros proyectos hasta sus creaciones más emblemáticas.
A lo largo de su carrera firmó obras que marcaron un antes y un después, entre ellas el Museo Guggenheim Bilbao, inaugurado en 1997 y considerado su gran hito. En España también dejó otros trabajos destacados, como la escultura del Pez Dorado en Barcelona o las bodegas Marqués de Riscal en Álava. En Estados Unidos sobresalen el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles y el Jay Pritzker Pavilion de Chicago.
Galardonado con el Premio Pritzker en 1989, acumuló numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el León de Oro de la Bienal de Venecia y la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada en 2016. Su obra, célebre por su audacia formal y su impacto cultural, también generó debates entre quienes cuestionaban la radicalidad de sus estructuras.