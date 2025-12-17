Revelan la parada obligatoria si vas al Teide: “Esto es gloria bendita”

Un vídeo publicado en TikTok por la cuenta Guachinches Modernos de Tenerife ha vuelto a situar en el foco a un restaurante tradicional muy conocido entre quienes frecuentan las rutas hacia el Teide.
Se trata de El Dornajo, un establecimiento ubicado en Ifonche, que destaca por su cocina canaria y por una trayectoria que está cerca de cumplir 50 años.
En el vídeo, los creadores de contenido describen la parada como “obligatoria” para quienes se dirigen al Parque Nacional del Teide, tanto por la comida como por el entorno.
El local es especialmente conocido en Tenerife por su conejo frito encebollado, uno de los platos más demandados de la carta, y por su escaldón, que se sirve con cebolla hervida y chicharrones, un detalle que sorprende incluso a quienes están acostumbrados a este plato tradicional.
Durante la visita, también destacan otros productos habituales del restaurante, como la crema de la casa, las papas fritas y distintas elaboraciones de conejo, incluida la asadura, preparada con ajo, cebollino y otros condimentos.
En el apartado de postres, mencionan opciones como tiramisú y mousse de gofio.
El Dornajo se encuentra en Ifonche, un caserío de montaña perteneciente al municipio de Adeje, situado en la zona alta del sur de Tenerife. Esta área se localiza a unos 1.000 metros de altitud, en un entorno rural y natural, y es un punto de paso habitual para quienes ascienden hacia el Teide por la vertiente sur de la Isla.
Además, la zona es conocida por sus rutas de senderismo y por servir como lugar de descanso antes o después de las excursiones.
Según explican en el vídeo, se recomiendan hacer reserva, ya que se trata de un restaurante con una clientela fiel y una larga historia en la gastronomía tinerfeña. El establecimiento cierra los jueves y los domingos, un dato a tener en cuenta para quienes planifiquen la visita.