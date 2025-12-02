El Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL) de La Palma permite dar respuesta a demandas históricas de la población palmera en los 14 municipios de la isla, siendo un ejemplo de esto el impulso al Complejo Deportivo de El Paso. Este contará con piscina cubierta e instalaciones como spa, vestuarios, gimnasio, cafetería y zonas generales y cuenta con un presupuesto de 4,2 millones de euros.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, incide en el compromiso del equipo de gobierno por trabajar con los ayuntamientos para poner en marcha actuaciones y proyectos que permitan la creación de empleo y el incremento de la actividad económica.
“Este plan insular, dotado con un total de 40 millones de euros de fondos propios del Cabildo a repartir entre los 14 municipios en cuatro anualidades, además, tiene una especial sensibilidad con aquellos municipios de nuestra isla que consideramos que requieren de una atención específica. Esto se refleja en la distribución de las cuantías, donde se ha contemplado un índice de ruralidad para potenciar en mayor medida estas zonas por las que queremos apostar fuertemente, ya que tienen mucho potencial y que son esenciales para el futuro de La Palma”, defiende Rodríguez.
El PIDL posibilita la puesta en marcha de otros proyectos, como la rehabilitación del espacio público Pino de la Virgen, en Puntagorda; el impulso del balneario urbano de San Andrés y Sauces; la instalación de una pista de pump track, un circuito biosaludable y un espacio de merenderos en Santa Cruz de La Palma, o la rehabilitación de la Casa Méndez, en Puntallana, entre otros.