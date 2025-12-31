Puerto de la Cruz da por saldada la “deuda heredada” con Cultura: los colectivos lo desmienten

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha abonado durante el ejercicio 2025 un total de 780.165 euros en subvenciones a colectivos y entidades culturales, dando respuesta a una “deuda histórica acumulada durante años, con expedientes que presentaban incluso más de tres años de vencimiento”.
Así lo asegura el grupo de gobierno (PP-ACP-CC) en un comunicado en el que subraya que esta actuación “supone un paso decisivo en la normalización de las relaciones institucionales con el sector cultural del municipio y reafirma el compromiso del actual Gobierno con la cultura como pilar estratégico del desarrollo social y económico de la ciudad”.
Pero no se especifica cuáles son estos colectivos ni el importe destinado a cada uno de ellos, como hizo a comienzos de año cuando denunció la “deuda heredada” con más de 25 asociaciones y entidades detallando el importe de cada una de ellas.
En la misma nota, la concejal de Cultura, Desiré Díaz, subraya el “impacto directo que tienen estas ayudas en el tejido cultural local ya que detrás de cada una de ella hay profesionales, artistas y técnicos que sostienen la vida cultural de Puerto de la Cruz. Regularizar estos pagos era una necesidad urgente y un acto de respeto hacia quienes llevan años contribuyendo al prestigio cultural de nuestra ciudad”. Asimismo, recalca que “se continúa trabajando para liquidar en su totalidad la deuda heredada”.
Sin embargo, la secretaria de la Asociación Cultural Reyes Bartlet, Marina Velázquez, desmiente que el Ayuntamiento haya abonado la deuda que mantiene con la institución que asciende a 132.000 euros pese a haber presentado toda la documentación requerida por el Consistorio en tiempo y forma.
“Hasta el momento solo nos han pagado 10.000 euros de 2023 del área de Cultura y me prometieron que en breve se ingresaría la subvención de este año, pero el importe de 2025 y el resto de la subvención, que depende del Organismo Autónomo Local (OAL) no se ha cobrado”, declara. Esta última corresponde a los proyectos de coros escolares y las clases de música y movimiento en la Escuela de Música, correspondientes al curso 2019-2020 en adelante, que no se han cobrado” con el consiguiente perjuicio que ello supone para la asociación”, precisa.
A su juicio, “es irresponsable decir que se han abonado 780.163 euros porque nos genera un daño importante, ya que hay mucha gente que trabaja para la Coral que tiene que cobrar y está pendiente de esta subvención del Ayuntamiento”, subraya.
En el caso del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) se le abonó la deuda de 2023 y el 3 de julio de 2025 firmaron el convenio del año anterior “con todos los problemas y trámites que este tipo de retrasos conllevan”, recalca su presidente, Juan José Hernández. El 17 de diciembre se lo abonaron, pero a día de hoy, han realizado muchas actividades, como el Festival Internacional de Agatha Christie y el Oktoberfest “sin tener firmado el convenio de 2025, que se supone que son 30.000 euros”. Por lo tanto, añade, “el CIT va a deber dinero a los diferentes proveedores que han participado en estos eventos”.
Hernández señala que “ni siquiera les han hecho llegar el borrador del convenio, que llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Nos dijeron que según la legislación vigente no se podía firmar hasta que se no percibiera la cantidad pendiente de 2024 pero desconozco si es así”.
En cualquier caso, el presidente del CIT considera que “el borrador se podría haber adelantado para saber qué vamos a firmar, porque ahora nos podemos encontrar un convenio fuera de tiempo, con las trabas que supone por parte de Intervención y el problema que los proveedores que han confiado en nosotros no puedan cobrar porque nosotros tampoco lo hemos hecho”.