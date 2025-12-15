Emergencias actualiza la alerta en Canarias y detalla las zonas más afectadas

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado este lunes, 15 de diciembre, la situación por fenómenos meteorológicos adversos, pasando de alerta a prealerta por fenómenos costeros a partir de las 14.00 horas.
La medida se adopta en base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Zonas afectadas por la prealerta
La situación de prealerta afecta al litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, así como a la costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Según las observaciones facilitadas, se prevé mal estado del mar, con oleaje de mar combinada entre 3 y 4,5 metros.
Así estará el mar los próximos días
Lunes 15
Se espera viento de componente norte, fuerza 4, con velocidades entre 20 y 28 kilómetros por hora. Habrá marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, con una oleaje de mar combinada de unos 2 metros. Los coeficientes de marea serán 54 y 56, con pleamar entre las 22:25 y las 23:00 horas.
Martes 16
El viento será del norte y nordeste, con fuerza 5 a 6, alcanzando velocidades de entre 29 y 49 kilómetros por hora. Se prevé marejada a fuerte marejada, aumentando a mar gruesa en el entorno de Fuerteventura y Lanzarote, así como mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros durante la noche.
El oleaje de mar combinada se situará entre 2,5 y 3,5 metros, aumentando hasta los 4,5 metros en el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote durante la noche. Los coeficientes de marea serán 58 y 61, con pleamares entre las 10:40 y las 11:15 horas, y entre las 23:10 y las 23:40 horas.
Miércoles 17
El viento soplará del nordeste con fuerza 5, entre 29 y 38 kilómetros por hora, con áreas locales de fuerza 6, de hasta 49 kilómetros por hora. Se espera fuerte marejada en las islas orientales, marejada con áreas de fuerte marejada en el resto, y mar de fondo del noroeste de entre 2,5 y 3,5 metros.
El oleaje de mar combinada oscilará entre 3 y 4,5 metros, registrándose las olas más grandes durante la madrugada en Fuerteventura y Lanzarote. Los coeficientes de marea serán 63 y 65, con pleamares entre las 11:20 y las 12:00 horas, y entre las 23:40 y las 00:15 horas del jueves.
Importantes recomendaciones ante el oleaje
Ante esta situación, se recuerda la importancia de proteger las viviendas frente a una posible invasión del agua del mar y evitar situarse en muelles, espigones o zonas donde rompen las olas, así como la práctica de pesca en áreas de riesgo.
También se recomienda no circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa, evitar el baño en playas apartadas o con bandera roja, y abstenerse de realizar actividades deportivas o náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo.
En caso de disponer de embarcación, se aconseja asegurar el amarre en un lugar resguardado. Si se observa a personas en zonas peligrosas, se debe advertir del riesgo. Ante cualquier emergencia, se debe contactar con el 1-1-2, y para información general está disponible el teléfono 0-12.