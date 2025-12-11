La Aemet activa su predicción especial para el Teide: viene la primera nevada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha difundido la predicción de montaña para el Teide, que recoge las condiciones previstas entre el 12 y el 15 de diciembre y que incluye nubosidad persistente, nieve, heladas y rachas muy fuertes de viento en zonas altas.
Viernes 12 de diciembre
El cielo estará muy nuboso o cubierto, con claros ocasionales más probables en el sur durante la tarde. Se prevé visibilidad reducida en algunos tramos. Las precipitaciones serán débiles o moderadas, más intensas y frecuentes en el norte, con persistencia en determinados momentos.
La cota de nieve subirá hasta unos 2600 metros a primeras horas y descenderá posteriormente hasta los 1900 metros al final del día. No se esperan tormentas.
El viento soplará del noroeste y norte, moderado y aumentando a fuerte, con rachas muy fuertes en cimas y zonas expuestas. En niveles superiores, el viento alcanzará unos 40 km/h a 1500 metros y alrededor de 60 km/h a 3000 metros.
Las temperaturas descenderán ligeramente o de forma moderada en las mínimas y de manera moderada o notable en las máximas. Se producirán heladas débiles o moderadas en cotas altas, localmente fuertes en las zonas de mayor altitud.
Para esta jornada, Aemet estima valores próximos a –11 ºC de mínima y 1 ºC de máxima en el Teide (3715 m); alrededor de 0 ºC de mínima y 8 ºC de máxima en Izaña (2371 m); y cerca de 0 ºC de mínima y 9 ºC de máxima en el entorno del Teleférico (2356 m).
La isoterma de 0 ºC se situará a unos 3100 metros, y la de –10 ºC rondará los 4500 metros.
Sábado 13 de diciembre
Se prevé cielo muy nuboso o cubierto, con visibilidad reducida de forma local. Las precipitaciones serán débiles o moderadas, persistentes salvo en el sur, y podrán ser fuertes en el norte.
La cota de nieve estará inicialmente en torno a 1700–1800 metros y ascenderá hasta unos 2200 metros al final de la jornada. Aemet considera probables las tormentas de manera ocasional.
Las temperaturas descenderán ligeramente en las mínimas. Habrá heladas débiles o moderadas en cotas altas, localmente fuertes en las cimas.
El viento será fuerte del norte, con rachas muy fuertes que, según la predicción, podrían superar los 100 km/h.
Domingo 14 de diciembre
El cielo aparecerá muy nuboso o con intervalos, con periodos de visibilidad reducida. Las precipitaciones serán débiles o moderadas, más intensas y frecuentes en el norte.
La cota de nieve se situará alrededor de 2200–2300 metros. No se descartan tormentas en el norte a primeras horas.
Las temperaturas estarán en ligero ascenso, con heladas débiles en la alta montaña. El viento será moderado de componente norte, con intervalos de fuerte.
Lunes 15 de diciembre
El cielo estará poco nuboso o con intervalos. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. No se esperan tormentas.
Las temperaturas subirán ligeramente y se registrarán heladas débiles en zonas altas. El viento será flojo o moderado del norte, con intervalos de fuerte en cotas elevadas.