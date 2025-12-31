El primer gran ‘Pump Track’ de Tenerife da un paso más: Santa Cruz simplifica los requisitos de licitación

Santa Cruz no desiste en su intención de contar con el primer gran Pump Track de la Isla. Un circuito cerrado, dotado con pistas ondulantes, destinado a la práctica de deportes sobre ruedas como bicicletas, patinaje, monopatines, skates o patinetes que, además, irá acompañado de zonas verdes, espacios de sombra y áreas de ocio para los ciudadanos.
La construcción de esta instalación, que se ubicará en el polideportivo Los Gladiolos, salió a licitación el pasado septiembre, pero este concurso quedó desierto al no presentarse ninguna empresa interesada.
Por ello, el Ayuntamiento capitalino aprobó ayer, en Junta de Gobierno, relanzar de nuevo el concurso y aprobar el expediente de contratación para la ejecución de las obras de reforma, acondicionamiento, mejora y reconceptualización del polideportivo Los Gladiolos, donde irá ubicado el futuro Pum Track. El presupuesto base de licitación se sitúa en más de 1,7 millones de euros y el plazo de ejecución será de 12 meses. Dispondrá de financiación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.
El acuerdo incluye la aprobación de los pliegos administrativos y técnicos, así como el inicio de la licitación mediante procedimiento abierto simplificado, tras una revisión de los requisitos para facilitar una mayor concurrencia de empresas y agilizar la contratación.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, subrayó que “hemos ajustado y simplificado los requisitos para que más empresas puedan presentarse, garantizando siempre la calidad y la seguridad de la obra. Queremos que esta actuación tan necesaria para el barrio de Los Gladiolos avance con agilidad y con la máxima transparencia”.
Oferta deportiva
Por su parte, la concejala de Deportes, Alicia Cebrián, destacó la importancia del nuevo procedimiento de licitación. “La actualización de los pliegos nos permite atraer a más licitadores y avanzar en una infraestructura muy necesaria para la mejora de la oferta deportiva de la ciudad. Los Gladiolos necesita un polideportivo a la altura de la actividad deportiva que se desarrolla en la zona”.
Cebrián señaló, además, que “esta actuación no solo mejorará el edificio, sino que permitirá repensar el uso del espacio deportivo, hacerlo más funcional y adaptado a distintas disciplinas, reforzando así la red de instalaciones deportivas de Santa Cruz y fomentando el deporte y la actividad física como estilo de vida”.
“Crearemos en la capital la primera pista deportiva para patinaje y skate, que también podrá ser utilizada por bicicletas y patinetes. Además, el Pump Track contará con pequeños espacios para la recreación ciudadana y el deporte convencional, así como con zonas verdes y de sombra”, recordó la edil.
Por su parte, la concejala del distrito Salud-La Salle, Zaida González, manifestó que “esta reforma, que es una apuesta clara por la mejora de las instalaciones deportivas, dotará al distrito de un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades actuales”.