Un reciente estudio desvela el perfil de ‘cuñao tinerfeño’: edad, temas de conversación, cómo se comporta en redes…

Un nuevo estudio elaborado a partir de 10.000 encuestas en todo el país ha dibujado el primer retrato estadístico del “cuñao tinerfeño”, un personaje tan reconocido como temido en las reuniones familiares de Navidad.
Según los resultados, el 74,2% de los habitantes de Tenerife afirma que no disfrutará plenamente de estas fiestas debido a la presencia de familiares o amigos que encajan en este estereotipo.
El informe, realizado por la plataforma Casino.org, revela que el fenómeno no es anecdótico: el 86,3% de los tinerfeños asegura conocer a alguna persona que responde al perfil, mientras que un 10,3% admite serlo. Y, para sorpresa de muchos, el estudio permite trazar un perfil demográfico, comportamental y hasta conversacional del “cuñao” típico en la Isla.
Quién es el “cuñao tinerfeño”: edad, apariencia y características
Los datos sitúan al “cuñao medio” en Tenerife como un hombre (71,6%) perteneciente a la Generación X, con edades comprendidas entre los 44 y 59 años.
Los encuestados lo describen con una estatura entre 1,60 y 1,70 metros y le asignan un atractivo de 3,6 sobre 5, un dato curioso que la encuesta incorpora como parte del retrato estadístico.
En cuanto a su orientación ideológica percibida, los participantes lo sitúan mayoritariamente en el ámbito de la derecha política (32,2%).
De qué habla un cuñao: política, historias dudosas y economía
Uno de los apartados más reveladores del estudio aborda los temas de conversación más recurrentes del “cuñao tinerfeño”:
- Política (86,2%)
- Historias personales de dudosa veracidad (72,9%)
- Economía (70%)
- Deportes (63,4%)
- Tecnología (58,9%)
- Temas internacionales (55,1%)
- Ciencia (48,3%)
Este repertorio, según los investigadores, coincide con el perfil de persona que busca legitimar su opinión en cualquier conversación, ya sea con datos, anécdotas o comparaciones de cosecha propia.
Comportamiento en Navidad: chistes, comentarios incómodos y momentos tensos
La convivencia con el “cuñao” durante las fiestas navideñas no parece sencilla. De hecho, el 80% de los tinerfeños afirma que lo peor que llevan son las supuestas bromas o comentarios “inofensivos” —que los propios cuñaos definen como “chistes”—.
A este elemento le siguen otras actitudes que generan malestar:
- Preguntas invasivas o inapropiadas (73,6%)
- Frases sarcásticas (73,2%)
Según explica el psicólogo y profesor de intervención sociocomunitaria Joan Gea, la convivencia con personas narcisistas en reuniones familiares “implica presenciar su búsqueda constante de validación, un reflejo de una autoestima frágil, que suele eclipsar las necesidades del resto”.
Reconocer estas dinámicas, señala el experto, permite “poner límites internos y preservar la estabilidad emocional durante las fiestas”.
Habilidades que presume tener
El estudio también identifica los aspectos en los que el “cuñao tinerfeño” suele alardear de sus supuestas virtudes:
- Dar buenos consejos de vida (86,3%)
- Ser hábil en bricolaje (80%)
- Conducir mejor que nadie (79,3%)
- Tener buen toque en la cocina (70,5%)
Cómo se comporta en redes
El arquetipo del cuñao también tiene un patrón digital definido:
- Twitter/X (73,4%) y Facebook (69%) son sus redes principales
- Le siguen Instagram (63,1%) y TikTok (51,3%)
- Solo el 29,4% es percibido como “trol”, un dato que rompe estereotipos
Un fenómeno social más común de lo que parece
El estudio concluye que más de la mitad de los tinerfeños (52,4%) asegura que coincidirá con un cuñao al menos dos veces estas fiestas, y que un 27,3% lo hará en todas las celebraciones navideñas.
Pese a su tono humorístico, el informe refleja una realidad sociológica: las dinámicas de convivencia navideña pueden generar tensiones que afectan a la experiencia festiva de muchas familias.
Metodología y enlace al estudio original
La encuesta, realizada a 10.000 personas, incluye datos representativos a nivel estatal y provincial y ha permitido construir un retrato estadístico del “cuñao español” con especial enfoque en Tenerife.
A partir de las descripciones recibidas, se generó una imagen tipo mediante herramientas de IA.