El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife reúne hasta el lunes a 140 artesanos isleños

La muestra de artesanía de Canarias ofrece en esta ocasión un total de 14 talleres y cuatro clases magistrales
Entrada al Recinto Ferial decorado con recortables de vestimenta tradicional. Sergio Méndez
La Feria de Artesanía de Canarias abrió ayer sus puertas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, donde permanecerá hasta el próximo lunes, día 8, con 140 artesanos y artesanas de todo el Archipiélago. Tradición e innovación se dan la mano en este evento, con el que se quiere mostrar el talento y creatividad en un espacio que se ha consolidado como una cita imprescindible para descubrir la riqueza y dar el valor que merece la diversidad del patrimonio artesanal canario.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, recordó durante la inauguración que “la artesanía es mucho más que un oficio; es un legado que nos conecta con nuestras raíces y que, al mismo tiempo, abre oportunidades de futuro para nuestros jóvenes”.

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife reúne hasta el lunes a 140 artesanos isleños. Sergio Méndez

En la feria se exhiben piezas que van desde la cerámica tradicional hasta la joyería contemporánea, pasando por la cestería, el textil, la carpintería, el cuero, el vidrio y la gastronomía. Cada creación refleja el talento y la dedicación de quienes mantienen vivos oficios transmitidos de generación en generación, al tiempo que incorporan nuevas técnicas.

La programación de esta edición es especialmente atractiva, con 14 talleres y cuatro clases magistrales. La primera masterclass, dedicada a los usos y costumbres de pañuelos y fajines, estará a cargo de Alberto Sosa y Marta Pérez.

Varios artesanos presentes en la feria trabajando en sus oficios.
Varios artesanos presentes en la feria trabajando en sus oficios. Sergio Méndez

Los talleres inaugurales ofrecerán actividades para adultos, como la construcción de instrumentos de percusión dirigida por Nayra Pérez, y propuestas para los más pequeños, como coloreables y recortables de la indumentaria tradicional.

La feria permanecerá abierta de 10.00 a 21.00 horas y el lunes, 8 de diciembre, de 10.00 a 19.00 horas, con entrada gratuita, ofreciendo a residentes y visitantes a oportunidad para descubrir, valorar y adquirir obras de artesanía únicas.

