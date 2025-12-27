El repunte epidémico de la gripe en Canarias extiende el uso de la mascarilla

La epidemia de gripe continúa su ascenso en Canarias al registrarse la semana pasada una tasa de 194,4 casos por 100.000 habitantes. Según los umbrales establecidos, la Consejería de Sanidad pasar al escenario 2 o de riesgo medio.
Entre las medidas más importantes se eleva la recomendación de uso de mascarilla quirúrgica, tanto personal sanitario como pacientes y acompañantes, en todas las áreas de centros sanitarios y para el personal de ámbitos vulnerables en los centros sociosanitarios, con el objetivo de prevenir la transmisión del virus y reducir el riesgo de contagio, sobre todo a la población más vulnerable.
Asimismo, recuerda la importancia del uso de la mascarilla en espacios compartidos para todas aquellas personas que presenten síntomas gripales y aquellas con ocupaciones que impliquen un contacto cara a cara extenso con el público.
Teniendo en cuenta que nos encontramos en fechas de encuentros familiares y sociales, que tienen lugar en su mayoría en espacios cerrados, se recomienda usar mascarilla a aquellas personas que presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta, congestión y secreción nasal.
Se recomienda ventilar las estancias, realizar higiene de manos con frecuencia, sobre todo tras sonarse la nariz o toser, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser, utilizar pañuelos desechables, tirándolos tras cada uso; evitar el contacto muy cercano con personas vulnerables, no compartir vasos, cubiertos, toallas y otros objetos que hayan podido estar en contacto con saliva o secreciones.
Según el último informe de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria la tasa de gripe en la semana 51, del 15 al 21 de diciembre, se situó en 194,4 casos por 100.000 habitantes, desde los 151,4 casos previos. Estos 194,4 casos supera la tasa máxima registrada la temporada 2024-25, cuando del 12 al 19 de enero de 2025 se registró 171,51 casos. Estos datos confirman que la tasa epidémica gripal llega esta temporada cuatro semanas antes, y aún sin haber contabilizado los contagios que se originarán durante estos días de reuniones por Nochebuena, Navidad, Nochebuena y Reyes.
La tasa de incidencia de IRAs aumentó para situarse en 1.085,3 casos por 100.000 habitantes, de las 909,7 casos de la semana previa. La tasa de bronquiolitis aguda creció a los 5,4 casos por 100.000 habitantes y la covid descendió a 1,9 casos. Por último, la tasa por Infección Respiratoria Aguda Grave aumentó a quince hospitalizaciones.