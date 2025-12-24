Romeo Santos y Prince Royce darán juntos un concierto en Tenerife

Dos de los más grandes artistas de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, harán parada en Tenerife el próximo 1 de agosto, en un concierto muy especial: será el único que ofrezcan en Canarias dentro de su esperada gira conjunta por Europa, ‘Mejor Tarde Que Nunca‘. Eso sí, de momento las entradas todavía no están a la venta, así que toca estar atentos.
La actuación en la Isla forma parte de un tour histórico que, por primera vez, reúne sobre el mismo escenario a dos de los grandes nombres de la bachata y la música latina. Durante el verano de 2026, ambos recorrerán varias ciudades europeas con un show pensado para los fans de siempre… y para los que se han sumado por el camino.
En el concierto no faltarán los temazos que han marcado sus carreras, ni las canciones de su proyecto conjunto. La idea es clara: un espectáculo cargado de emoción, recuerdos y mucha bachata, con una puesta en escena potente y momentos pensados para cantar a pleno pulmón.
Bajo el nombre de su primer álbum en conjunto, ‘Mejor Tarde Que Nunca‘, la gira se vivirá como un auténtico acontecimiento. Y en Canarias solo habrá una oportunidad de disfrutarlo: el 1 de agosto de 2026 en Tenerife, a la espera de que se anuncie en los próximos días el precio de las entradas y cuándo poder adquirirlas.