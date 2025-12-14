La Ruta de Escaparates de Navidad de Santa Cruz: podrás visitar 64 comercios

Un total de 64 comercios de Santa Cruz participan en la Ruta de Escaparates de Navidad puesta en marcha por la Sociedad de Desarrollo en el marco del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca. Así lo ha comunicado el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que “esta ruta podrá visitarse hasta el próximo 24 de diciembre, y cuya información se encuentra en la página web www.santacruzescomercio.com/ruta-de-escaparates, donde la ciudadanía podrá ver la localización de cada establecimiento, así como valorar sus propuestas preferidas”.
En este sentido, Bermúdez señaló que “con esta acción se pretende fomentar la participación ciudadana en aspectos que son clave para la dinamización del pequeño y mediano comercio y que contribuyen a dar valor a la actividad económica y social del municipio”, y añadió que “esta iniciativa apuesta por premiar al tejido comercial, que en esta época del año realiza un importante esfuerzo que debe ser reconocido y que resulta fundamental de cara a su desarrollo, un aspecto en el que el Ayuntamiento está comprometido a través del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha informado de que “en esta edición están participando 64 establecimientos que, sin lugar a dudas, demuestran su interés por incentivar la competitividad y el atractivo del comercio local durante estas fechas”, y añadió que “esto contribuye a potenciar la actividad económica y mejorar los servicios que se prestan tanto a los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife como a los numerosos visitantes que recibe la ciudad en estos días”.
Asimismo, Pérez destacó que “la ruta arrancó el pasado 9 de diciembre y un total de 365 personas se han registrado en la webapp de esta iniciativa”, y añadió que “además, se han registrado 334 valoraciones emitidas y a la que podrán sumarse más ciudadanos hasta el próximo día 24”.
De esta manera, Pérez remarcó “la importancia de que actuaciones como estas cuenten con el apoyo y la participación de la ciudadanía”, y señaló que “desde la Sociedad de Desarrollo queremos reconocer su compromiso, de forma que las personas que participen en las votaciones entrarán en el sorteo de tres cheques regalo de 100 euros para ser canjeados en algún comercio participante en esta ruta”.
“La Ruta de Escaparates de Navidad también cuenta con tres premios para los tres establecimientos comerciales mejor valorados”, explicó Pérez, quien añadió que “entre los premios sobresalen una campaña de comunicación en redes sociales, diseñada por una agencia especializada y con un valor mínimo de 500 euros por ganador, además del correspondiente diploma como reconocimiento oficial a su trabajo”.
Las personas interesadas en ampliar información pueden consultar los locales participantes y ubicación en la webapp que está disponible en español e inglés y a la que pueden acceder a través de la web www.santacruzescomercio.com/ruta-de-escaparates y desde la que podrán realizar sus votaciones.
Esta acción está incluida dentro del Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca, proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, ‘Una manera de hacer Europa’, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.