Santa Cruz de Tenerife busca ideas innovadoras para mejorar el litoral de Valleseco: el primer premio es de 6.000 euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife busca ideas “innovadoras y rigurosas” que ayuden a crear “un frente litoral vivo, integrado y mejor conectado con el barrio de Valleseco y el resto de la ciudad”, según ha anunciado el alcalde, José Manuel Bermúdez.
Para ello, el Consistorio, en Junta de Gobierno, ha declarado la ordenación del entorno litoral y ámbito urbano de este enclave costero como Proyecto Estratégico Municipal y ha convocado un concurso de ideas que definirán el futuro Plan director con el que se pretende crear un nuevo espacio de acceso al mar a través de la unión de El Bloque y Los Charcos.
En este sentido, el regidor destaca, además, que esta iniciativa representa “un paso decisivo para definir el futuro de uno de los espacios más valiosos y con mayor potencial de transformación de la capital”.
El proceso abordará de manera conjunta el litoral, el barranco y el entorno urbano de este núcleo poblacional, con el objetivo de transformarlo, atendiendo a la calidad arquitectónica, a sus valores técnicos, funcionales, culturales, patrimoniales y medioambientales.
Concurso
El concurso, que se hará en colaboración con la Autoridad Portuaria, permitirá seleccionar la propuesta que sirva de base para elaborar el futuro Plan director de Valleseco, cuya redacción está prevista que se inicie a lo largo de 2026.
Una actuación que servirá para mejorar el acceso de la ciudadanía al mar, potenciar los recursos naturales del litoral y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el municipio. Los equipos interesados dispondrán de 45 días desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado para presentar las ideas.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, apunta a que “la Autoridad Portuaria es un socio fundamental en esta actuación, que solo puede avanzar si se trabaja de forma coordinada y con una visión compartida. Este paso demuestra que existe voluntad real de seguir mejorando y avanzando en la ciudad”.
El edil afirma que “Valleseco necesita una propuesta integral que mejore la movilidad, renueve los espacios públicos y refuerce su relación natural con el mar y con el barranco, y esa es precisamente la finalidad del concurso que hemos aprobado”.
El Consistorio chicharrero asegura que la ordenación integral del barrio de Valleseco es clave para mejorar la calidad de vida del barrio, reforzar sus conexiones, y abrir nuevas oportunidades de uso ciudadano en su litoral.
El proyecto ganador del certamen obtendrá un premio de 6.000 euros
El Ayuntamiento chicharrero convoca un concurso de ideas con el objetivo de definir el futuro Plan director de Valleseco, proyecto con el que se pretende crear un nuevo espacio de acceso al mar en la ciudad, un proceso de selección que, además, tendrá premios, ya que las tres mejores propuestas recibirán una compensación económica como reconocimiento del trabajo técnico realizado para la preparación de las ofertas.
El primer premio estará dotado con 6.000 euros y además tendrá la posibilidad de ser adjudicatario del contrato de redacción del proyecto, el segundo contará con 5.000 euros y el tercero, con 3.000 euros.
Asimismo, según informa el Consistorio, el jurado encargado de elegir el mejor diseño estará compuesto por técnicos municipales y de la Autoridad Portuaria, que serán los encargados de valorar las propuestas de forma anónima, sin conocer quiénes son los redactores.