Santa Cruz de Tenerife bloquea la puesta en marcha de los vehículos tuk tuk

Los tuk tuks, vehículos eléctricos de tres ruedas, no podrán operar como servicio turístico urbano en la capital tinerfeña, al menos por el momento. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dictó ayer una resolución, a través de la concejalía de Empleo, Comercio y Turismo, donde no autoriza a la empresa Toke Tuk a ejercer la actividad sin previa autorización municipal, prohibiendo el uso del dominio público para las nueve paradas específicas y tres fotográficas solicitadas por dicha entidad mercantil, la cual preveía comenzar esta semana con sus recorridos. Asimismo, dicha resolución, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se ha trasladado a Planificación Estratégica, a la Policía Local y a la Gerencia de Urbanismo.
En este sentido, el decreto municipal alega en la denegación de autorización de paradas a que “por la naturaleza económica a desarrollar y el uso especial del dominio público de la actividad, se considera justificada la intervención del Ayuntamiento mediante autorización o concesión”. Algo que fundamenta en la “protección de razones de interés público de carácter imperioso como ordenación del tráfico, ocupación y gestión del espacio público, así como protección del medio ambiente, limitaciones técnicas existentes, o seguridad y salud públicas”.
Además, añade que “los requisitos y limitaciones que a tal efecto establezca la Corporación han de ser lo menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica”, y ejemplifica esta decisión en el otorgamiento de la concesión demanial para la guagua turística, servicio que fue aprobado en Junta de Gobierno el 24 de febrero.
Al respecto, el alcalde, José Manuel Bermúdez, remarcó que “esta actividad no cuenta con autorización municipal para su desarrollo en la ciudad y, por tanto, para poder llevarla a cabo será necesario una concesión”. Asimismo, el regidor insistió en que el Ayuntamiento “como lo es con todos los procesos administrativos, será escrupuloso con el cumplimiento de la normativa”.
Solicitud a Turismo
Igualmente, el Consistorio anuncia que dará traslado a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de la comunicación de inicio de actividad de la empresa Toke Tuk, al objeto de verificar “la legalidad” de la misma. Informe que también remite a la mercantil donde avisa que para hacer un uso especial del dominio público municipal deberá contar, en cualquier caso, con la correspondiente autorización o concesión.
La resolución recoge, asimismo, el cronograma de comunicaciones presentadas al Consistorio para la actividad, donde resalta que “sin perjuicio de que la entidad no aporta acreditación de titularidad de licencia o autorización de actividad de ninguna índole (turística o de transporte de pasajeros) tampoco la ordenanza de Circulación refleja la concesión de la ocupación de vía general, para los vehículos de movilidad tuk tuk, por lo que no procede conceder lo solicitado”.
La empresa había comunicado a finales del pasado mes al área de Movilidad municipal que su servicio de turismo sostenible se centra en usuarios que contraten la actividad a través de su página web, la cual está habilitada pero no permite aún interactuar, recalcando que en ningún caso, se prestaría un servicio de transporte privado con chófer (VTC), sino de excursiones turísticas, con localización en inicio y destino en zonas privadas, como hoteles.
Un proyecto turístico unido a las amenazas de movilización del taxi
Diversas leyes autonómicas señalan que la competencia sobre el inicio de una actividad turística, en este caso en base a excursiones en circuitos cerrados de Tuk Tuk, no corresponde al Ayuntamiento sino a la Comunidad Autónoma, ya que la misma no está delegada en ninguna norma legal. Pero, según la resolución municipal, “no consta” que la empresa Toke Tuk haya presentado comunicación previa de la actividad al Ejecutivo, lo que podría determinar “la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada”.
Toke Tuk comunicó el pasado día 20 los objetivos de su actividad, la cual comenzará con 12 contrataciones, a través de cinco tuk tuk en el municipio, que ofrecerán recorridos privados turísticos, y destinado parte de su facturación a fines sociales, como Amate. A este anuncio respondió el sector del taxi, que ha anunciado movilizaciones si el Ayuntamiento permite “un intrusismo sin control”.