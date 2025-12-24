Santa Cruz diseña una nueva forma de conocer el Carnaval durante todo el año

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado hoy la adjudicación del contrato para el desarrollo de una ruta autoguiada destinada a la promoción del Carnaval de Tenerife. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU, que tiene previsto que esté en marcha en ocho meses.
El contrato contempla el desarrollo de esta ruta autoguiada promocionar el Carnaval, la elaboración de los contenidos audiovisuales y explicativos más adecuados, la incorporación de las herramientas tecnológicas y físicas para que el visitante pueda explorar, de forma autónoma, distintos recorridos por la ciudad relacionados con esta fiesta, así como el suministro e instalación de elementos de señalización en los distintos puntos de interés de la ruta para identificarlos apropiadamente.
El contrato ha sido adjudicado a la empresa Touristinnovación360 S.L., al haber obtenido la mayor puntuación en el procedimiento de licitación, por un importe de 175.587 euros (IGIC incluido) para el desarrollo y puesta en marcha de la ruta, así como 35.128,10 euros (IGIC incluido) destinados al soporte y mantenimiento del sistema.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destaca que “este proyecto supone un paso más en la modernización de la oferta turística y cultural de la ciudad, utilizando la innovación y la digitalización para poner en valor uno de nuestros principales símbolos de identidad, como es el Carnaval”.
Bermúdez subraya además que “la captación de fondos europeos nos permite impulsar iniciativas estratégicas que generan valor añadido, diversifican la experiencia del visitante y refuerzan la proyección internacional de Santa Cruz”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, Carlos Tarife, señala que “la ruta autoguiada permitirá acercar el Carnaval a residentes y turistas durante todo el año, integrando contenidos culturales, históricos y experienciales mediante herramientas digitales accesibles y sostenibles”.
Tarife añade que “este proyecto encaja plenamente en la estrategia municipal de planificación y sostenibilidad, alineada con los objetivos europeos de transformación digital y desarrollo urbano inteligente”.
La iniciativa contempla el diseño y puesta en marcha de un recorrido autoguiado que contribuya a la promoción del Carnaval como elemento cultural y turístico de primer nivel, reforzando la imagen de Santa Cruz como destino innovador y conectado con su patrimonio inmaterial.