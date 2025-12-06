Taste 1973, en Tenerife, entre los mejores carros de queso de restaurante, según la Guía Michelin

Cuando finalizan los pases salados del menú degustación de alta cocina y el comensal se prepara para los postres, entra en escena el carro de los quesos. En los restaurantes de excelencia que lo incorporan el espectáculo gastronómico inaugura un nuevo acto con el queso como gran protagonista.
Artesanal, y en muchos casos ancestral, cada variedad cuenta su historia. Los inspectores Michelin han destacado entre los mejores de España al de Taste 1973, en el Villa Cortes de Arona, por su apuesta por las razas autóctonas.
Elaboran el queso de los guanches, un homenaje a los primeros pobladores
La Guía Michelin destaca del carro de quesos de Taste 1973 una “coherencia, técnica y recuperación de las raíces gastronómicas guanches con un total de 50 quesos canarios, seleccionados por Iván Alfaro, miembro del equipo de cocina del chef Diego Schattenhofer.
“En nuestras propuestas se pueden degustar quesos de coagulación enzimática y láctica, elaborados con leche de nuestras razas autóctonas. Si hay uno más especial es el queso de los guanches, que hacemos nosotros mismos como un homenaje a esos primeros pobladores de las islas”.
El 95% de los quesos proceden de leche de cabra y de pequeños productores
El valor diferencial de Taste 1973 es que aporta no solo meses de maduración controlada en nuestra cámara, sino que también afinamos con pimentón, vino, hongos y trufa de temporada.
El 95% de los quesos procede de leche de cabra y de pequeñas queserías con ganado extensivo, algo que aporta valor cultural y familiar”. Aunque se resiste a elegir, Alfaro se decanta por El Minero como uno de sus favoritos.
Jean Leon, de Familia Torres, presenta la añada 2018 del icónico Vinya La Scala
Jean Leon lanza al mercado la nueva añada de su vino más emblemático, Vinya La Scala Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, el vino ecológico del Penedès que abraza el arte, convirtiendo cada añada en una pieza artística única.
Este vino de producción limitada, elaborado únicamente en cosechas excepcionales, luce este año una obra de la artista gerundense Assumpció Mateu, conocida por su pintura de estilo abstracto e intimista vinculada a la naturaleza. La obra escogida para la etiqueta se llama ‘Puentes del alma: Mediterráneo’.
La etiqueta, de Assumpció Mateu, rinde homenaje a la cultura mediterránea
’Puentes del alma: Mediterráneo’ fusiona caligrafías y vestigios ancestrales a través del símbolo del puente, que representa la unión y el diálogo entre culturas, donde los tonos azul marino y los colores tierra se convierten en protagonistas.
Utiliza la técnica mixta, mezclando fotografía, pintura y papel, y texturas matéricas de pigmentos naturales, acrílicos y polvo de mármol. Según Mireia Torres, directora de la bodega Jean Leon, representa nuestro compromiso con la excelencia y la creatividad y la profunda conexión entre el mundo del vino y el arte.
Consumo local en Navidad
La fechas de la Navidad se han convertido en unas fechas propicias para aumentar nuestro consumo de productos locales sobre todo en cuanto a alimentación y vino, inclusos los espumosos canarios que cada día tienen una mejor consideración.
Así que lo mejor que podemos hacer es visitar los mercados de abastos y también los propios de los agricultores para proveernos de aquellos productos necesarios.
Y también aprovechar para mejorar nuestro consumo del pescado, que la comunidad canaria sigue estando en los últimos puestos de ingesta de los productos marinos, que además son más saludables.