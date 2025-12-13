El Teide luce un blanco manto y placas de hielo de hasta 5 centímetros en El Portillo

La borrasca Emilia cubre de nieve el Teide. Comenzó a nevar a última hora de la tarde de ayer, pero durante la madrugada las bajas temperaturas y las precipitaciones han provocado, una vez más, esta espectacular estampa.
El paso de la borrasca Emilia ha provocado un episodio meteorológico adverso en varios puntos de la Isla, con vientos constantes por encima de los 60 kilómetros por hora en zonas de medianías y rachas extremas que alcanzaron los 146 km/h en Izaña.
En el Parque Nacional del Teide se registraron temperaturas negativas, con mínimas de hasta –1,5 grados, además de aguanieve y placas de hielo que llegaron a acumular unos 5 centímetros en El Portillo. Las precipitaciones también fueron destacadas, con más de 40 milímetros de lluvia en municipios como Arico y El Rosario.
La borrasca ‘Emilia’ dejará este sábado en Canarias tormentas, granizo, nevadas de hasta cinco centímetros en Tenerife, y vientos del norte con rachas máximas de 90 km/h en las vertientes este y oeste y en las zonas altas de las islas, intensidad que remitirá al final del día, según la Aemet.
En el mar habrá norte 5 a 7, arreciando a 6 a 8. Mar gruesa o muy gruesa y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, aumentando a entre 4 y 6.