Las lluvias vienen acompañadas este martes: la previsión de la Aemet en Canarias

La previsión meteorológica para este martes, 2 de diciembre, indica que los cielos nubosos o con intervalos de nubes predominarán en Canarias, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en general, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en el conjunto del Archipiélago y el viento soplará de moderado a fuerte.
En las aguas de Canarias se prevén vientos del nordeste y fuerza 5 a 6, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.
En Tenerife se esperan cielos nubosos en el norte con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, abriéndose algunos claros por la tarde. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos y mayor presencia de nubosidad durante las horas centrales del día. Los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima en Santa Cruz de Tenerife y los 22 de máxima. El viento soplará moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste, extremo noroeste y en cumbres, y con brisas en el oeste.
En La Palma habrá nubosidad en el norte y este, con lluvias débiles y ocasionales más frecuentes en medianías del nordeste. En el oeste habrá intervalos nubosos. Las temperaturas en Santa Cruz de La Palma serán de 18 grados de mínima y 21 grados de máxima. El viento será alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres a últimas horas, con brisas en el oeste.
En La Gomera se prevén cielos nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y apertura de algunos claros por la tarde. Las temperaturas también sufrirán pocos cambios, con valores entre los 19 grados de mínima y los 22 de máxima en San Sebastián de La Gomera. El viento será alisio moderado, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y en cumbres a partir de la tarde, y brisas en el suroeste.
En El Hierro los cielos estarán nubosos en el norte con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del nordeste, y apertura de algunos claros por la tarde. En Valverde se esperan temperaturas entre los 14 grados de mínima y los 17 de máxima. El viento será alisio moderado, ocasionalmente fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste, y en cumbres por la tarde, con brisas en el suroeste.
En Gran Canaria predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías, y apertura de algunos claros por la tarde. En el resto de zonas habrá intervalos nubosos. Las temperaturas en Las Palmas de Gran Canaria se situarán entre los 19 grados de mínima y los 22 de máxima. El viento será alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes a últimas horas, y brisas en el suroeste.
En Fuerteventura habrá intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos al final del día. En Puerto del Rosario se esperan temperaturas entre los 18 grados de mínima y los 22 de máxima. El viento será alisio moderado.
En Lanzarote también habrá intervalos nubosos con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En Arrecife los termómetros oscilarán entre los 17 y los 23 grados. El viento soplará alisio moderado.