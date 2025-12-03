Canarias, en el top 3 de contrataciones navideñas: estos son los trabajos más demandados

Canarias será la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento de la contratación durante la campaña navideña, según las previsiones publicadas por Randstad.
El Archipiélago alcanzará 36.600 firmas, lo que supone un incremento del 6,4% respecto a las 34.390 del año anterior. La cifra se sitúa por encima de la media nacional, establecida en el 4,7%.
La compañía define la campaña navideña como el periodo comprendido entre el Black Friday y las rebajas de enero, y basa su análisis en los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte.
Juan Muñoz, director regional de Trabajo Temporal de la zona Centro en Randstad, destaca que este periodo concentra un elevado volumen de actividad en sectores vinculados al consumo. Añade que la hostelería mantiene un elevado dinamismo, asociado al buen momento del turismo y a la llegada de visitantes nacionales e internacionales.
Crecimiento en España y comportamiento por sectores
En el conjunto del país, Randstad prevé que la campaña genere 452.950 nuevos contratos, un 4,7% más que el ejercicio anterior, cuando se registraron 432.609.
Por sectores, la hostelería será el que más empleo genere, con 174.190 contratos, un 12,4% más que los 154.965 del año pasado. El transporte y la logística rondarán los 160.000 contratos, un 6,8% menos que en 2024 (171.200). El comercio alcanzará 119.000 firmas, un 12,1% más que el ejercicio anterior (106.390).
El peso relativo se distribuye con un 38,4% para la hostelería, 35,3% para transporte y logística y algo más del 26,3% para el comercio.
Comparativa autonómica
Todas las comunidades autónomas registrarán aumentos de contratación respecto al año pasado. Solo Extremadura (+7,5%) y Navarra (+6,9%) superarán el crecimiento de Canarias.
También se sitúan por encima de la media regiones como Aragón (+6,3%), Andalucía (+6%) y Cantabria (+6%).
Los incrementos más bajos corresponden a Castilla-La Mancha (+2,2%), Cataluña (+2,5%) y País Vasco (+2,6%).
En volumen total de firmas, Andalucía encabeza la previsión con 78.105 contratos (+6%), seguida de Cataluña (69.670; +2,5%), Madrid (68.970; +5%) y Comunidad Valenciana (47.335; +4,7%). Canarias ocupa el quinto lugar.
Los menores volúmenes se esperan en La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660).
Los trabajos más demandados esta Navidad
El ámbito logístico será uno de los principales generadores de empleo, con demanda de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y conductores.
También aumentará la necesidad de profesionales de atención al cliente, tanto online como telefónica, con dominio de herramientas digitales.
En hostelería, la previsión señala un aumento de contrataciones para camareros y otros perfiles con experiencia en atención al público y capacidad de adaptación a picos de actividad.
El comercio reforzará sus plantillas con dependientes, promotores y perfiles orientados a la venta.
En los sectores logístico y comercial se incrementa el interés por profesionales con competencias digitales y manejo de plataformas online, un requisito cada vez más presente debido al crecimiento del comercio electrónico.