Desaconsejan a los turistas alemanes viajar a Canarias: estas son las razones

Aunque el verano de 2026 todavía queda lejos en el calendario, muchos turistas europeos ya han comenzado a analizar precios de vuelos y alojamientos para organizar sus vacaciones con tiempo.
En este contexto, desde Alemania ha surgido un mensaje de advertencia dirigido a quienes tienen en mente viajar a Canarias, uno de los destinos más demandados de España.
El portal alemán web.de ha publicado recientemente un reportaje en el que cuestiona la conveniencia de visitar el Archipiélago el próximo año, poniendo el foco en las consecuencias del actual modelo turístico y en la elevada presión que soportan las Islas.
Según expone el medio, Canarias se encuentra sometida a una fuerte carga turística, con cifras que reflejan un crecimiento continuo. Solo durante los seis primeros meses de 2025, el Archipiélago recibió 7,8 millones de turistas, un volumen que, a juicio del diario, estaría agravando problemas estructurales como la congestión viaria, la saturación de los servicios públicos y el encarecimiento del acceso a la vivienda para la población residente.
Vivienda cada vez más cara
Uno de los aspectos que más preocupa al medio alemán es la subida de los alquileres, una situación que vincula directamente a la expansión del alquiler vacacional a través de plataformas digitales. El reportaje habla de incrementos muy elevados en los precios, una realidad que ha intensificado el debate social y político en Canarias sobre la sostenibilidad del turismo y sus efectos sobre la vida cotidiana de los habitantes de las Islas.
El análisis también aborda el impacto medioambiental, subrayando la limitación de los recursos hídricos y los problemas de contaminación, con referencias a vertidos que afectan al litoral y generan inquietud sobre la capacidad del entorno natural para soportar una afluencia turística constante.
Como respaldo a esta visión, el artículo recuerda que Canarias figura en una lista elaborada por la revista estadounidense Fodor’s, que identifica destinos internacionales que, según sus expertos, necesitan reducir la presión turística para preservar su equilibrio social y ambiental.