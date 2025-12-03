gastronomía

Piden voluntarios hacer el turrón más grande del mundo en Tenerife: “Necesitamos manos e ilusión”

Con una simple llamada puedes inscribirte para un evento que aspira a conseguir un nuevo récord Guinness
Así puedes participar en la elaboración del turrón más grande del mundo, en Tenerife: "Necesitamos manos e ilusión"
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Ayuntamiento de Santiago del Teide hace un llamamiento a toda la ciudadanía para formar parte de un acontecimiento histórico: la creación del turrón más largo del mundo, un récord que se elaborará con productos locales, con especial protagonismo de la almendra y la miel de Santiago del Teide.

El evento tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025, durante todo el día, en la Plaza Pública de Puerto de Santiago, donde vecinos/as y visitantes se unirán para elaborar una pieza de 1.100 metros de longitud y 3.366 kilos de productos locales.

  1. Huele a nuevo récord Guinness en Tenerife: el turrón más grande del mundo se hará en la IslaHuele a nuevo récord Guinness en Tenerife
  2. Huele a nuevo récord Guinness en Tenerife: el turrón más grande del mundo se hará en la IslaEl turrón más largo del mundo se hace en Tenerife: apunta esta fecha para degustarlo

Ilusión para el turrón más largo

Para lograr este récord, se necesitan manos, energía e ilusión. Todas las personas mayores de edad que deseen contribuir en algún momento de la elaboración pueden inscribirse en el horario que prefieran a través del formulario online:

También es posible realizar la inscripción por teléfono, llamando al Ayuntamiento de Santiago del Teide a través del teléfono 922-86-3127, extensiones 402, 403 y 405.

La elaboración con producto local se convertirá en una fiesta para toda la familia, uniendo a personas de todas las edades en torno a una iniciativa que combina tradición, participación ciudadana e identidad local.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas