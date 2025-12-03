Piden voluntarios hacer el turrón más grande del mundo en Tenerife: “Necesitamos manos e ilusión”

El Ayuntamiento de Santiago del Teide hace un llamamiento a toda la ciudadanía para formar parte de un acontecimiento histórico: la creación del turrón más largo del mundo, un récord que se elaborará con productos locales, con especial protagonismo de la almendra y la miel de Santiago del Teide.
El evento tendrá lugar el 13 de diciembre de 2025, durante todo el día, en la Plaza Pública de Puerto de Santiago, donde vecinos/as y visitantes se unirán para elaborar una pieza de 1.100 metros de longitud y 3.366 kilos de productos locales.
Ilusión para el turrón más largo
Para lograr este récord, se necesitan manos, energía e ilusión. Todas las personas mayores de edad que deseen contribuir en algún momento de la elaboración pueden inscribirse en el horario que prefieran a través del formulario online:
También es posible realizar la inscripción por teléfono, llamando al Ayuntamiento de Santiago del Teide a través del teléfono 922-86-3127, extensiones 402, 403 y 405.
La elaboración con producto local se convertirá en una fiesta para toda la familia, uniendo a personas de todas las edades en torno a una iniciativa que combina tradición, participación ciudadana e identidad local.