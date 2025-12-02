Última hora sobre el hombre que cayó al mar desde un crucero a aguas canarias

La búsqueda del jubilado británico desaparecido tras caer de un crucero cerca de Tenerife ha llegado a su fin. El Servicio de Guardacostas ha anunciado que se han suspendido las labores de búsqueda y rescate del hombre de 76 años.
Helicópteros y barcos de búsqueda y rescate formaron parte de una operación a gran escala para encontrar al crucerista, pero hoy la operación se ha “reducido”. El portavoz del Servicio de Guardacostas ha declarado: “Hoy no hay una movilización específica de recursos como parte de lo que llamaríamos una búsqueda intensiva”.
Se ha puesto en aviso a los barcos de la zona, que sigan en “alerta”, pero “se reduce la búsqueda activa con los recursos que se pusieron en marcha durante el jueves y viernes”, añadió.
El hombre, de 76 años, cayó al agua desde el Marella Explorer 2 poco antes de las 10 de la mañana del jueves 28 de noviembre. En ese momento, el crucero se encontraba a 16,5 millas al noroeste de Punta de Teno, Tenerife, se desvió hacia La Gomero.
Las autoridades han estado rastreando las aguas al norte de Tenerife después de que el crucero Tui emitiera una alerta de “hombre al agua”.