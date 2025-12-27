Un único acertante del primer premio del Euromillones se lleva más de 54 millones

El sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre de 2025, ha dejado un único acertante de primera categoría, que se ha adjudicado un premio de 54.026.007 euros tras acertar los cinco números y las dos estrellas de la combinación ganadora.
El boleto premiado fue validado en España, concretamente en la localidad guipuzcoana de Mondragón, en el despacho receptor 66.455, situado en el centro comercial Eroski del barrio de Musakola.
Otro premio de segunda categoría en León
Además del premio mayor, el sorteo ha dejado también un acertante de segunda categoría en España, correspondiente a cinco números y una estrella, que recibirá 73.045,24 euros. En este caso, el boleto fue validado en la administración de loterías número 4 de León, ubicada en la calle Santa Clara, 2.
Por su parte, el premio adicional de El Millón ha recaído en un boleto sellado en la administración de loterías 35 de Málaga, situada en la calle Duque de Rivas, 2.
Números premiados del sorteo
La combinación ganadora de este sorteo estuvo formada por los números 12, 22, 32, 36 y 48, con las estrellas 3 y 4.
El código ganador del sorteo de El Millón fue WPX39992.
Cómo funciona el sorteo
En España, cada apuesta de Euromillones tiene un precio de 2,5 euros. Para participar, es necesario seleccionar cinco números entre el 1 y el 50 y dos estrellas entre el 1 y el 11. El premio mayor se asigna a quienes aciertan la combinación completa, aunque el sorteo contempla 12 categorías adicionales con distintos niveles de premios.
El primer sorteo de Euromillones se celebró en febrero de 2004 en París y, en la actualidad, pueden participar jugadores de España, Suiza, Francia, Irlanda, Reino Unido, Portugal, Austria, Bélgica y Luxemburgo.