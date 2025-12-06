Urbanismo pide presupuesto para el cerramiento de las primeras plantas del mamotreto de Añaza tras la muerte de una menor

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz anunció ayer que “pedirá presupuesto a una empresa especializada para conocer el coste que supondría el cerramiento íntegro de las dos primeras plantas del mamotreto de Añaza”, con el objetivo de evitar que más personas puedan acceder al interior de esta infraestructura inacabada, a pesar del vallado y cartelería exterior que alerta del peligro que ello implica.
La concejal del área, Zaida González, avanzó a DIARIO DE AVISOS que “vamos a proceder a dar este nuevo paso para ver cuál llega antes, si la demolición prevista para 2027, o el cerramiento de los pisos, pues el vallado exterior se rompe a cada momento por aquellos que quieren acceder al interior y que hacen caso omiso de las advertencias”.
En este sentido, la edil indicó que tras el lamentable suceso ocurrido el jueves con la menor que falleció tras caer desde la quinta planta, la Policía volvió a poner esa noche nuevas cintas de precinto en el acceso, las cuales aparecieron destrozadas por la mañana, por lo que Urbanismo ha vuelto a cerrar el acceso por la zona del aparcamiento con puntos de soldadura.
En cuanto al proceso actual que sigue la Gerencia municipal para llevar a cabo la demolición del edificio, González detalló que “se tiene que finalizar la expropiación, que ya está en marcha, para proceder al registro del terreno a la titularidad del Ayuntamiento. Después hay que aprobar el proyecto de demolición y sacarlo a licitación”.
No obstante, previo a estos pasos legales, hay que practicar una notificación válida en derecho a los propietarios, los que en su momento eran los dueños de una empresa alemana que compró dichos terrenos para edificar un hotel que nunca se acabó.
“Este paso, de comunicar el proceso de expropiación, es bastante complejo y por el cual el Consulado está solicitando información al Ministerio alemán competente, ya que la notificación a los propietarios es un acto indispensable, pues sin ella no sé podría registrar la expropiación en favor del Ayuntamiento, lo que impediría llevar a cabo su demolición”, subrayó.
Además, hizo hincapié en que desde que ha intervenido la Policía Nacional, que se encarga de esclarecer los hechos y las causas del fallecimiento de la menor ocurrido en la tarde noche del jueves, las pesquisas están bajo jurisdicción policial.