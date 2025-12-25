Dos nuevos vehículos eléctricos para el lavado de papeleras en Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, ha incorporado al mantenimiento y lavado de papeleras dos nuevos vehículos Renault Master E-Tech, 100% eléctricos, culminando así el proceso de electrificación de toda la flota destinada a esta actividad. Con esta adquisición, el Consistorio local destacó que avanza en su apuesta por una movilidad más sostenible, al tiempo que moderniza y hace más eficiente el servicio de limpieza.
Los nuevos vehículos sustituyen a los anteriores Iveco Daily de combustión. Gracias a esta renovación, el servicio mejora su rendimiento operativo y reduce de forma significativa su impacto ambiental. Además, cuentan con una potencia neta de 105 kW, autonomía suficiente para cubrir las rutas diarias y la capacidad necesaria para alojar todos los equipos de lavado.
Cada unidad está equipada con un sistema de recirculación de agua, que permite reutilizar el agua empleada durante la limpieza, reduciendo notablemente el consumo hídrico. Además, cuentan con un sistema de agua a presión con pistola, que garantiza una limpieza más precisa, eficaz y con mayor calidad en la intervención.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “con esta incorporación culminamos la electrificación de la flota destinada al lavado de papeleras, avanzando hacia un modelo de ciudad más sostenible, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Santa Cruz sigue dando pasos firmes hacia una gestión pública más moderna y responsable”.
Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señaló que “estos nuevos vehículos no solo permiten mejorar la calidad del servicio, sino que representan un ahorro energético y una reducción real de emisiones. Estamos modernizando la flota municipal con tecnología más limpia porque la sostenibilidad también se demuestra en la operativa diaria”.
Tarife explicó que “el cambio tecnológico tiene un impacto directo en la reducción de emisiones. Sustituir dos vehículos diésel por estos modelos eléctricos evita la emisión de 12 a 15 kg de CO2 por jornada, lo que supone entre 3 y 4 toneladas anuales, tomando como referencia 250 días de trabajo al año”.
Con esta renovación, el Ayuntamiento destacó que refuerza su estrategia para integrar tecnologías más limpias en los servicios municipales y continuar avanzando hacia un modelo de ciudad más eficiente y comprometida con el cuidado del entorno.