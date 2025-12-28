El vídeo de la pelea entre turistas en Masca que indigna a Tenerife: “Ya ni entre ellos se soportan”

Un vídeo de una pelea entre turistas en Masca, Buenavista del Norte, grabado en plena carretera y en medio del habitual tráfico que soporta esta zona del norte de Tenerife, se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las últimas horas en redes sociales.
Las imágenes muestran a dos conductores enfrentándose a golpes, hasta que uno de ellos acaba en el suelo, mientras vuelan los insultos y los coches permanecen detenidos a escasos metros.
El vídeo fue compartido este sábado por Tenerifenotizie.es y supera ya las 2.000 interacciones, generando una avalancha de comentarios que reflejan el hartazgo de parte de la población tinerfeña ante determinadas actitudes vinculadas al turismo.
Los hechos ocurren en Masca, uno de los enclaves más visitados de la Isla, donde la saturación de vehículos y visitantes es una constante, especialmente en fines de semana.
“Turismo de calidad”, el comentario más repetido
Buena parte de las reacciones al vídeo ironizan con el concepto de “turismo de calidad”, una expresión que se repite una y otra vez en los comentarios. “Hasta ellos mismos ya ni se soportan”, escribe un usuario, mientras otro resume el sentir general con un escueto pero recurrente “Turismo de calidad”.
Otros mensajes muestran indignación directa: “Es triste cómo las autoridades solo por agarrar el dinero del turismo los dejan hacer lo que les dé la gana”, lamenta un comentario que ha recibido decenas de apoyos. También hay quienes aluden al impacto de este tipo de escenas en la convivencia diaria y en la imagen de la Isla: “Qué bonita se está quedando nuestra isla”, señala otro usuario con evidente ironía.
Críticas al modelo turístico y al colapso de espacios sensibles
El enfrentamiento, ocurrido a plena luz del día y en medio del tráfico, ha reavivado el debate sobre el uso de espacios especialmente sensibles, como el acceso a Masca, donde la convivencia entre residentes, visitantes y vehículos resulta cada vez más tensa.
Algunos comentarios comparan lo sucedido con otras zonas turísticas de la Isla, mientras que otros apuntan directamente a la falta de control y de límites. “Como no es suficiente la que lían en Verónicas, también la están liando en pleno tráfico”, señala uno de los mensajes más críticos.