Más de 19.100 voluntarios ayudan a transformar vidas en Cruz Roja en Canarias

La participación activa del voluntariado es fundamental para que Cruz Roja pueda realizar sus labores. Por ello, y con motivo del Día Internacional del Voluntariado, Cruz Roja quiere rendir homenaje a todas las personas que representan el centro y la fuerza de la organización.
En 2024, Cruz Roja atendió a más de 143.000 personas en el ámbito del Archipiélago, cerca de 2,8 millones en el ámbito nacional, 7,3 millones en el ámbito internacional, además de acompañar a 1,6 millones de personas en actividades comunitarias. Toda esta labor fue posible gracias a la fuerza del voluntariado, que se moviliza ante las grandes emergencias, como lo ocurrido tras la dana, pero también en las intervenciones cotidianas del día a día y que permiten ofrecer respuestas a personas en situación de soledad no deseada, en búsqueda de empleo o sin recursos, entre otras muchas vulnerabilidades.
En Canarias, son 19.162 las personas voluntarias que han acompañado y reforzado la actividad de Cruz Roja en este último año. Por esta dedicación, la Organización reconoce la fuerza de su voluntariado, poniendo en valor sus talentos, fortaleciendo sus capacidades y mejorando su satisfacción. En todo el territorio nacional, la organización cuenta con el apoyo de más de 231.000 personas voluntarias.
El perfil del voluntariado de Cruz Roja en Canarias es muy variado, aunque principalmente está representado por mujeres (59,45%), con una edad de entre 25-49 años (59% del total) y con estudios superiores o de Bachillerato.
“El voluntariado es nuestra fuerza, lo que nos impulsa, lo que nos permite estar cerca de las personas que más nos necesitan. Queremos que cada persona voluntaria sea consciente y partícipe de su valor, y tenga la oportunidad de crecer y aportar en aquello que más le motive”, señaló Ferrán Cobertera, director de Voluntariado a nivel nacional.
Para ello, Cruz Roja trabaja de manera continua en desplegar nuevos procesos de gestión y desarrollo de las personas voluntarias, ofreciendo actividades más especializadas y adaptadas a sus perfiles para que todas las personas que forman parte del voluntariado obtengan una experiencia más satisfactoria.
Actividades
En conmemoración a esta importante fecha, Cruz Roja celebrará hoy una jornada de puertas abiertas en su sede provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la calle Aguere. Desde las 12.00 horas, los visitantes podrán conocer las áreas de trabajo de la organización -Inclusión Social, Empleo, Socorros, Salud, Educación, Medio Ambiente, Voluntariado y Cruz Roja Juventud-, así como la importancia de la labor del voluntariado, mediante rutas guiadas y participativas, y la exposición de ayuda humanitaria y muestra de recursos.
La jornada incluirá charlas de voluntarios y voluntarias que han intervenido en emergencias nacionales e internacionales, y culminará con un acto de reconocimiento a quienes colaboraron en la respuesta a la dana.
Asimismo, las sedes locales, comarcales e insulares de Cruz Roja en Canarias se sumarán a esta celebración mediante la organización de distintas iniciativas y actos conmemorativos que se realizarán hoy o en fechas próximas. Destaca el proyecto Vidas Asociativas, basado en dinámicas en las que el voluntariado comparte momentos de ocio, promoviendo de esta forma sentimiento de pertenencia y cohesión.
Canarias cuenta con unos 225.000 ‘cooperantes’ en múltiples áreas
Según el Barómetro del Voluntariado realizado por la Plataforma del Voluntariado de España, en 2024, más de 4,2 millones de personas mayores de 14 años realizaron voluntariado en España, un 10,1% de la población, de ellas en torno a unas 225.000 personas realizan estas labores en Canarias en todo tipo de áreas.
En el Archipiélago, la Dirección General de Mayores y Participación Activa, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, mantiene abierto el proceso participativo de recogida de aportaciones técnicas, jurídicas y sociales que servirá para reformar la Ley Canaria de Voluntariado, vigente desde 1998, con una nueva redacción adaptada también a las nuevas realidades de participación, como las figuras del voluntariado digital, el voluntariado a distancia o el voluntariado corporativo o escolar, así como el Banco del Tiempo. Se busca con ello simplificar los procesos, escuchar a quienes están cada día en el territorio, y tomar en cuenta los protocolos de actuación adecuados en situaciones de emergencia, así como reforzar la Oficina de Información y Asesoramiento al Voluntariado (OIAV).