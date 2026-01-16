Aarón Gómez y Lucrecia, en la campaña de Dorada

Dorada viste de rojo el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 y celebra catorce años de historia de la fiesta a través de un concepto vibrante, colorista y festivo inspirado en los ritmos latinos.
La propuesta imagina en esta ocasión un origen inesperado y muy canario: un viaje irreverente y lleno de humor a un pasado en el que el imperio romano se convierte en el inesperado epicentro del Carnaval chicharrero, la música y el desparpajo.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, asistieron ayer a la presentación de la nueva campaña cervecera, que está protagonizada por Aarón Gómez y Lucrecia, quienes transportan a los espectadores al año 1 a. C. (antes de Carnaval).