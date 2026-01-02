Las actividades extraescolares gratuitas llegarán a los institutos de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado, en Junta de Gobierno celebrada el pasado martes, la licitación del nuevo contrato para la coordinación y ejecución de actividades extraescolares educativas y deportivas gratuitas que, por primera vez, no solo se impartirán en los colegios de Infantil y Primaria del municipio, sino que llegarán a los institutos públicos.
El objetivo, según ha anunciado la concejala de Educación y Juventud, Charín González, es garantizar la continuidad de este servicio, que en el caso de los colegios ampliará las horas dedicadas a estas actividades, además de reforzar la conciliación familiar y prevenir el absentismo y abandono escolar temprano. El nuevo contrato, que se prevé poner en marcha el 1 de marzo, tendrá un duración plurianual (2026-2028) y contará con un presupuesto de 903.556 euros.
González explica que “el ámbito de actuación del servicio de actividades extraescolares educativas y deportivas abarcará los 36 centros de Infantil y Primaria (CEIP), además de los institutos de Secundaria públicos del municipio, a los que se destinará un coordinador, por cada uno de los cinco distritos, para garantizar la coherencia y calidad en todas las actividades a programar bajo un mismo criterio de planificación unificada”.
El servicio, que se hará mediante tramitación urgente para evitar interrupciones, busca dar apoyo al desarrollo integral del alumnado, prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, y fomentar el deporte base y los valores educativos. “Este contrato responde al interés público, ya que la interrupción del servicio afectaría directamente al alumnado, a las familias y a la organización de los centros educativos. Además, se ajusta plenamente a la normativa estatal y autonómica en materia educativa y deportiva”, señaló la edil.