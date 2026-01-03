Adeje apuesta por eliminar de forma progresiva los fuegos artificiales en actos públicos

El Pleno del Ayuntamiento de Adeje aprobó recientemente por unanimidad una moción impulsada por Coalición Canaria (CC) para implantar medidas dirigidas a reducir y, de forma progresiva, eliminar el uso de fuegos artificiales explosivos en eventos públicos municipales.
Entre los principales acuerdos adoptados figura la reducción o eliminación del uso de pirotecnia explosiva en actos organizados por el Ayuntamiento, y un compromiso para sustituirla de forma progresiva por alternativas menos impactantes, como espectáculos de luz con drones, pirotecnia silenciosa, proyecciones láser o instalaciones lumínicas con LED, que permiten mantener el carácter festivo sin causar altos niveles de ruido.
Además, el Pleno adejero acordó que en aquellos eventos en los que todavía se utilicen artificios explosivos se implementen medidas para minimizar su impacto.
PROTECTORES AUDITIVOS
Entre ellas se incluye la comunicación previa de horarios, la difusión de recomendaciones y el reparto de protectores auditivos para personas vulnerables, así como la creación de refugios sensoriales controlados para personas con TEA, TEPT y sus familias.
La propuesta fue defendida por el concejal de CC en el municipio, Aythami Amaro, quien explicó que la medida responde a “la creciente preocupación social por los efectos negativos de la pirotecnia explosiva sobre la salud pública, la seguridad el bienestar animal”.
Según Amaro, el ruido extremo puede afectar de forma significativa a personas mayores, menores y personas con trastornos del espectro autista (TEA) o estrés postraumático (TEPT), además de generar ansiedad y riesgo en animales domésticos y fauna silvestre.