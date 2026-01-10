Entre 300 y 450 gatos en la calle: Adeje crea un censo oficial de colonias felinas

La gestión de las colonias felinas en Adeje entra en una nueva fase con la puesta en marcha de un plan municipal que busca ordenar, recabar datos, intervenir y crear un marco común de acción. La iniciativa, aprobada por unanimidad, establece un sistema de control público basado en el censo, la esterilización y el seguimiento continuado de los gatos que viven en la calle.
El ayuntamiento ha asignado una dotación económica inicial de unos 60.000 euros, destinada a activar las primeras actuaciones.
Uno de los principales déficits detectados hasta ahora era la falta de información real sobre la población felina. La administración trabajaba con estimaciones, pero sin un censo fiable.
El concejal de Bienestar Animal, José Antonio López, reconoció ayer a este periódico que “las cifras apuntan a unas quince colonias, con entre 20 y 30 gatos cada una”.
El documento parte de un análisis previo que sitúa el aumento de gatos en la calle a partir de la pandemia.
Con este marco establecido, el plan apuesta por la gestión ética mediante el método CER (captura, esterilización y retorno) como herramienta central para estabilizar las poblaciones.
La regulación de las personas cuidadoras es otro de los cambios relevantes. El plan establece un sistema de acreditación municipal para quienes alimentan y cuidan las colonias, fijando criterios comunes. A partir de ahora, solo las personas autorizadas podrán alimentar a los animales.
En el ámbito sanitario, el plan fija protocolos como la esterilización, la identificación obligatoria mediante microchip bajo titularidad municipal, vacunación y desparasitación y atención veterinaria a animales.
La eutanasia queda limitada a casos excepcionales y siempre por motivos humanitarios. El documento también contempla la adopción de gatos socializados y de camadas nacidas en colonias como vía para reducir la presión poblacional y prevenir abandonos.