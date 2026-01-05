La Aemet amplía los avisos por lluvias en Canarias: Tenerife y Gran Canaria, las más afectadas en la víspera de los Reyes Magos

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias para este lunes 5 de enero de 2026 en varias zonas de Canarias, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, ante la previsión de precipitaciones que podrían ser localmente fuertes a lo largo de la jornada.
Según la información oficial, en el norte de Tenerife se esperan acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, en un aviso catalogado como peligro bajo. El episodio comenzará a partir de las 14:00 horas y se prolongará hasta las 20:59, con posibilidad de chubascos intensos en momentos puntuales.
La Aemet también ha extendido el aviso al área metropolitana de Tenerife, donde se prevén registros similares, tanto en acumulados horarios como en el total de 12 horas, dentro del mismo tramo horario de la tarde. En estas zonas, las lluvias podrían ser puntualmente muy fuertes, lo que obliga a extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre.
En el caso de Gran Canaria, el aviso afecta al norte de la Isla, donde se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en zonas de medianías, con inicio previsto a las 10:00 horas y finalización a las 23:59. Aunque el nivel de aviso también es bajo, la Aemet advierte de la persistencia de las lluvias durante buena parte del día.
Desde los servicios de emergencia y las administraciones locales se recomienda mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar circular por barrancos o zonas inundables y extremar la precaución ante posibles acumulaciones de agua en carreteras, especialmente durante las horas centrales y finales del día.