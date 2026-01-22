La Aemet lo confirma: la cola de un frente que llega “muy roto” afectará a Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que este viernes, 23 de enero de 2026, Canarias se verá influenciada por el paso de la cola de un frente.
Según explica el organismo en la red social X, se trata de “la cola de un frente en disipación (frontólisis)” que dejará en las Islas “algo de precipitación“, si bien matiza que “llega muy roto al haber tenido que superar el anticiclón de Azores“.
A qué zonas de Canarias afectará la cola del frente, según la Aemet
La Aemet precisa que las zonas del Archipiélago que se verán influencias por esta nueva situación meteorológica son las vertientes situadas al norte.
No obstante, añade que “es probable que a lo largo del día caiga algo en zonas bastantes amplias, la probabilidad de que a lo largo del día llegue a tan solo 5mm es mucho más baja.
Aviso amarillo en Lanzarote y heladas en el Teide
La previsión meteorológica de la Aemet para los próximos días en Canarias apunta lluvias, en su mayoría débiles y ocasionales, si bien podrían ser moderadas en Lanzarote y Fuerteventura así como en las islas de mayor relieve.
Además, tanto el sábado como el domingo se prevén heladas en el Teide y no se descarta en cotas altas de las Islas, como en la Caldera de Taburiente (La Palma).
Paralelamente, se mantiene el aviso amarillo por fenómenos costeros al menos hasta mañana viernes, 23 de enero de 2026.