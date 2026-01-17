Un aviso en el mar da la voz de alarma por problemas en Tenerife

Salvamento Marítimo ha intervenido este sábado tras recibir el aviso de la embarcación turística Neptuno, que informó de la presencia de kayakistas con problemas frente a la costa de Los Cristianos, en el municipio de Arona.
Tras la comunicación, el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife movilizó a la salvamar Alpheratz.
Según confirmó la tripulación de la embarcación Neptuno, todas las personas fueron recogidas a bordo y los kayaks remolcados, sin que se hayan comunicado más incidencias.
Salvamento Marítimo recuerda que la ayuda entre embarcaciones es una norma universal en la mar y que, en muchas ocasiones, el socorro prestado por otros buques o embarcaciones es la forma más rápida de asistencia, especialmente cuando se navega lejos de la costa o de los servicios de emergencia.
Cómo ayudar en el mar
En caso de escuchar por radio una alerta o llamada de socorro, o de avistar señales de emergencia, se recomienda dirigirse de inmediato hacia la posición de la embarcación en dificultades, mantener la escucha en los canales de socorro y contactar con Salvamento Marítimo siguiendo sus instrucciones. La rapidez en la actuación puede ser determinante en situaciones de emergencia.
Desde el organismo también se indica que, si se recibe una alerta de socorro por LSD, no debe enviarse acuse de recibo inmediato, ya que se debe esperar cinco minutos para que las estaciones costeras puedan responder. Transcurrido ese tiempo, se podrá retransmitir la alerta en nombre de la embarcación en peligro.
Asimismo, Salvamento Marítimo advierte de que dar o tomar un remolque es una maniobra de riesgo, especialmente con mal estado de la mar, y que el transbordo de personas entre embarcaciones solo debe realizarse tras valorar las condiciones de seguridad.
En situaciones con migrantes en embarcaciones precarias, recomiendan no aproximarse para efectuar trasbordos y seguir en todo momento las indicaciones del Centro de Coordinación de Salvamento, arrojando medios de flotación si hay personas en el agua y permaneciendo en la zona hasta la llegada del rescate.